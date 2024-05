Az országjárás keretein belül megtartott teltházas fórumon az is elhangzott, hogy sajnos a helyzet egyre rosszabb, hiszen veszélyben vannak a békepártiak, köztük a békepárti vezetők is. A sonline.hu kérdésére válaszolva Menczer Tamás elmondta, a világháborús fenyegetés nemcsak Európa ügye, ezért nagyon fontos az őszi, amerikai választások eredménye is. Macron francia elnök már csapatok küldéséről beszél.

Fotó: MW

A szándék ismert és világos: a magyar kormány békét akar, és sokan vannak, akik Magyarországot is így-úgy bele akarják préselni a háborúba – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. – Aki NATO katonákat akar küldeni Ukrajnába, az nem békét, hanem háborút akar. A békéhez viszont azonnali, feltétel nélküli tűzszünetre van szükség és béketárgyalásokra. Orbán Viktor az egyetlen békepárti, akcióképes miniszterelnök. A helyzet sajnos napról napra súlyosabb, ezért is különleges a június 9-i európai parlamenti választások tétje.

Móring József Attila országgyűlési képviselő, kormánybiztos köszöntőjében arra kérte a választópolgárokat, kellő számban és szavazattal támogassák a béke ügyét.