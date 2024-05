Tornádó-szerű szélvihar csapott le Somodor egy részén kedden este. A vihar a Petőfi utcában nyolcvan méter szélességben okozta a legjelentősebb károkat. Makai Sándor, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, az egyik családi ház udvarában az összes fát kicsavarta a szél. Az egyik hatalmas fenyőfa rádőlt a villanyvezetékre, ezután dominóelv alapján sorban borultak ki a betonoszlopok.

– Ezzel nemcsak a kamerarendszerünk és az áramellátásunk szűnt meg, hanem az internet és a kábeltelevízió is – emelte ki Makai Sándor. – Ezen a vonalon megy át Igal, Ráksi, Somogyszil szolgáltatása is. Több ház tetejéből kiszakadtak az áramvezetéket tartó oszlopok. Egy családi ház és néhány önkormányzati ingatlanunk tetejét megbontotta a szél – tette hozzá a polgármester.

Makai Sándor arról is beszélt, szerencsére minden ingatlantulajdonosnak és az önkormányzatnak is van biztosítása, ezért megtérül majd a káruk. A 420 lelkes faluban szerda délelőtt kezdődött el a helyreállítás. Javában dolgoztak az ácsok, az áramszolgáltató munkatársai, valamint a kábeltévét üzemeltető cég szakemberei is.

Várdán is maradt nyoma az időjárásnak. A településen annyi eső esett, hogy az egyik Akác utcai ingatlanba a szántóföldről lezúduló víz befolyt, és betört a garázsba is. Jég is esett a faluban, de mivel esővel érkezett, ezért komolyabb kárt nem okozott. – A vihar rávilágított minket arra, hogy a vízelvezetési problémákra találjunk megoldást – hangsúlyozta Kurucz Gábor polgármester. – A gazdákkal is egyeztetünk, hogy a szántóföld melletti területen alakítsunk ki egy mélyebb árkot, mely arrébb tudja majd vezetni a vizet – tette hozzá.

Sínekre dőltek a fák

Az E.ON szakembereinek is bőven adott munkát a vihar. Kedves Brigitta, az E.ON külső kommunikációs szakértője érdeklődésünkre elmondta, Gamáson fenyőfa dőlt a vezetékekre, ezt a problémát mér éjszaka elhárították. Szulokban és Kálmáncsán leszakadó vezetékek okoztak áramszünetet. Igal és Ráksi közötti egy trafóállomásnál faágakat fújt a vezetékekre a szél. Mernyén is a faágak miatt volt üzemzavar. Kedves Brigitta hozzátette, a legnagyobb feladatuk Somodorban lesz, ahol hét villanyoszlop dőlt ki. Ezeknek a helyreállítása időigényes feladat. A tűzoltók is folyamatosan dolgoztak a vihar után. Négy helyszínen a vasúti sínt kellett megtisztítaniuk, mert a pályára fák dőltek rá. A tűzoltók összesen 19 közúti közlekedést akadályozó beavatkozást végeztek el.