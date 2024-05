Április 26. és május 2. között ismét sok baba látta meg először a napvilágot a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Az egészségügyi intézmény szülészeti osztályának dolgozói szinte egy nap sem pihentek, hiszen folyamatosan születtek babák, akik érkezésénél segítettek a szakemberek. Tizennégy kislány és nyolc kisfiú született április utolsó és május első hetében.

A legtöbb bébi április 30-án, kedden született, aznap hat baba érkezett a világra. Egy nappal korábban, vagyis hétfőn született meg az elmúlt hét legnagyobb kaposvári babája, a mesebeli nevű Regő. A kisfiú 4220 grammal és 57 centiméterrel született meg. A legkisebb bébi az elmúlt napokban Emma volt, aki 2270 grammosan és 49 centiméterrel született meg ugyancsak április 30-án, kedden.

Az újszülöttek neveit böngészve egészen vegyes képet láthatunk, hiszen magyaros nevek mellett, mint a Regő, és a Zselyke, héber eredetűt mint az Áron, vagy a Barna is találhatunk, ahogy latinos hangzásúak is előfordultak, mint a Kamilla, Olívia, Maja, Nella is megtalálható volt. Ritkán találkozunk az arab Sekina és a szanszkrit eredetű Amara keresztnévvel, vagy a latin Lorával, amely jelentése babérkoszorú.