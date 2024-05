Nem a legjobb formában vág neki az MTK ellenni bajnokinak a NEKA, hisz öt vereség Dunaújvárosi KKA (32–20), Moyra-Budaörs Handball (23–27), Tappe-Békéscsabai ENKSE (31–25), Motherson Mosonmagyaróvári KC (42–23), FTC-Rail Cargo Hungaria (23–38) – után lépnek pályára a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. Ezeken a találkozón átlag huszonhárom gólt értek el, ami nem a legjobb előjel a fővárosi találkozóra, főként annak tudatában, hogy a kék-fehérek átlag huszonkilenc találatot értek el meccsenként.

Nagyon jó védekezés és az elmúlt fordulókban látottnál jobb támadójáték kell a sikerhez!

Az ősszel harmincegyet dobva nyertek Vágó Attila tanítványai a Balaton partján (28–31), ha megint ilyen magasságokig jutnak, nem lesz esélyük Faragóéknak. Az utóbbi kilenccel zárt azonban a bajnokin, Miklós öttel, remekül teljesítettek, csak úgy, mint Csapó, aki harmincnyolc százalékon védett, de akkor még ez is kevés volt! A meccs embere a korábbi akadémista, Szabó Nina volt, aki hatszor is betalált a bogláriaknak, ám azóta már ismét a Debrecent erősíti. A jelenlegi kertben a Farkas, Dakos duó okozza a legtöbb gondot az ellenfeleknek, mindketten kiváló szezont futnak! Farkas 108 akciógól mellett ötvenhárom alkalommal büntetőből is betalált, hetvenkét százalékos hatékonysággal dolgozik az ellenfelek kapuja előtt, Dakos pedig hetvennel, hetven találta van, melyből nyolc jött büntetőből! A csapat góljainak harmincöt százalékát jegyzik ők ketten…

Szeretnénk itthon tartani a két pontot, de tudjuk, hogy ellenfelünk milyen helyzetben van, az életéért küzd a hátralévő fordulókban, azon van, hogy kiharcolja a bennmaradást – nyilatkozta Vágó Attila, az MTK trénere a klub honlapján. – Ennek ellenére nekünk csak saját magunkkal kell foglalkoznunk, hogy itthon újabb győzelmet tudjunk aratni.



A bogláriak idegenbeli mérlege sem ad sok okot a bizakodásra, tizenegy találkozóból mindössze egyet nyert meg a NEKA, a sereghajtó ellenit, Kozármislenyben. Még az utóbbiaknak is van egy sikerük vendégként, mindössze egy Alba Fehérvár KC elleni döntetlennel jobbak náluk Faragóék. Ha bent akarnak maradni az élvonalban akkor ezen javítaniuk kell, már most az MTK ellen. Hogy miként áll össze az élvonal a következő szezonra az a pályán kívül is tartogat még izgalmakat. A feljutást hibátlanul, pontveszteség nélkül kiharcoló Szombathelyi KKA első osztályú tagsága ugyanis korántsem biztos! A tájékoztatásuk szerint a fantasztikus szezonjukat, az NB I-es feljutást és a bajnoki címet beárnyékolja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség már előre jelezte, hogy jelen állás szerint nem kapnak licencet a következő NB I-es szezonra.