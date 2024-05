Hat érmet szereztek a felnőttek a Loutrakiban megrendezett szumó Európa-bajnokságon. A Magyar Sumo Szakszövetség információi szerint ezüstérmes lett a nők 60 kilogrammos kategóriájában Kaszás Elza, valamint a férfiaknál Pap Arnold (+115 kg).

Végh Artúr (+115 kg), Kaszás Lilla (73 kg), Szilágyi Erik (open) egyaránt harmadik lett, akárcsak a női csapat, amelyben Kaszás Lilla, Kaszás Elza, Márai Csenge és Baljer Kitti kapott helyet.

A görögországi világversenyen korábban az U21-esek 9, az U23-asok pedig 6 érmet szereztek.

Ancsin László, a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke így értékelte az Eb-szereplést: „Az utánpótlás mindig is erős volt nálunk, ez most is meglátszott az eredményeken, de külön öröm, hogy a felnőtteknél is több dobogós helyezést értek el szumósaink. Az utóbbi világversenyek mindegyikéről sikerült érmeket haza hozni, ezekre a sikerekre lehet alapozni”.