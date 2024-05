Csernák Botond hat évnyi külföldi munka után döntött úgy, hogy hazatér Magyarországra és a magyar gasztronómia fejlődésének szolgálatába állítja tapasztalatait. A MÁK restaurantban kezdett dolgozni néhány hete, ahol üzletvezetőként teszi a dolgát. Azt mondta: minden abba az irányba mutatott, hogy haza kell jönnie.

– Kiderült, hogy az étterem tulajdonosának családja, aki szintén kaposvári, családi barátságban állt az én családommal – mondta. – Ám ettől függetlenül is szerettem volna hazajönni és itthon kamatoztatni a megszerzett tapasztalataimat – válaszolta kérdésünkre Csernák Botond, aki korábban dolgozott az Underben, a világ első vízalatti éttermében, ami a norvég Északi-tengerben van, de a két Michelin-csillagos dán Alchemistben, illetve a svéd három csillagos Frantzénben is.

– A MÁK restaurant nyilván egy másik kategória, hiszen például az Alchemist egy nagyon progresszív irányzatot követett – mondta. – Viszont nagyon szimpatikus volt maga a hely és az, hogy őszinte, egyenes csúcsminőségű élményt kínál a vendégeknek. Az alapkoncepció egy farm to table vonal, vagyis a termőföldről egyenesen a vendég tányérjára kerülnek Magyarország régióinak legjobb alapanyagai. Azokon a napokon, amikor nem vagyunk nyitva, járjuk az országot és a Kárpát-medencét, hogy felkutassuk ezeket az ízeket és megismerjük a termelőket, hiszen a séf úgy tud hitelesen hozzányúlni az alapanyaghoz, ha tudja pontosan, honnan és milyen körülmények közül érkezett a zöldség van éppen a hús – mondta Csernák Botond kérdésünkre.

Az étterem csapatának célja ezzel a koncepcióval az, hogy a tradicionális értékekből merítkezve hozzájáruljanak a magyar gasztronómia fejlődéséhez. S persze a Michelin-csillag megszerzése sem utolsó szempont.

Még nem éledt újra sem a vendéglátás, sem a turizmus

Az általános tapasztalat mostanában a vendéglátás és a turizmus területén Csernák Botond szerint, hogy ugyan vannak vendégek, de ételre a korábbinál lényegesen kevesebbet költenek az emberek vélhetően az egymást követő válságok miatt. Nyilvánvalóan ez a gasztronómia magas minőségű szegmensében másként mutatkozik meg. – Nálunk elsősorban a külföldi vendégek vannak túlsúlyban – mondta. – de rajtuk is érezhető, hogy nem jönnek olyan ütemben, mint korábban jellemző volt. A következő hetekre elég jól néznek ki a foglalások, de olyan nincs, hogy minden hely három hónapra előre le van foglalva – vélekedett Csernák Botond. – Azt természetesen látni kell, hogy drága dolgokból is akad rossz, és ha az ember egyszer ilyen tapasztalatot szerez, nehezebben veszi rá magát, hogy egy másik helyet kipróbáljon. Ezért is fontos a vendéglátásban, hogy folyamatosan ugyanazon a magas színvonalon biztosítsák a szolgáltatásokat a vendégek számára – mondta.