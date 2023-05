Az Alchemist nevű étterem Dániában, Koppenhágában arról híres, hogy a holisztikus étkezés élményét nyújtja a betérő vendégeknek. Itt dolgozik Csernák Botond is, aki korábban Norvégiában szolgált fel egy víz alatti étteremben. – Kicsivel több mint egy évig dolgoztam ott. Nagyon jó volt az az időszak, de az étterem a semmi közepén van, és azon kívül, hogy csodálatos a természet, nagy társasági élet itt nem volt. Nekem hiányzott a városi élet, a pörgés, amit már Budapesten megszoktam – mondta.

Új kihívást keresett a kaposvári származású Csernák Botond.

Az új munkahelyét, a két Michelin-csillagos Alchemistet már jó ideje kiszúrta magának. Érdekelte a különleges étkezési élményt nyújtó hely.

Különleges helyszínek sora váltakozik az étteremben.

Azt mondta: nagy fába vágta fejszéjét, de megérte. – Az keltette fel az érdeklődésem, hogy progresszív, nagyon modern dolgot kínál az étterem – mondta.

Az Alchemistben kapott élmény semmihez sem fogható.

– A 2022-ben a világ legjobb ötven étterme közé bekerülő és az előkelő 18. helyet kiérdemlő étterem kutatáson és fejlesztéseken alapul. Minden érzékszervre ható, összetett élményt kap a vendég, olyasmit, amit sehol másutt a világon. Egy-egy estén ötven különböző benyomás éri, magát a gasztronómiai élményt egy több mint 100 tagú csapat rakja össze, 30 különböző náció tagjai.

Összehangolt és profi csapat dolgozik azon, hogy a service kifogástalan legyen.

Egy menü ára az Alchemistben 4900 dán korona, ami 250 ezer forintnak felel meg. Az étterem séfje és tulajdonosa Rasmus Munk, az elkészített fogásokon keresztül fontos társadalmi kérdéseket feszeget, úgy mint a környezetvédelem, vagy éppen az ételpazarlás. S összegyúrja a gasztronómiát a tudománnyal, és a művészettel.

Holisztikus élményt kapnak a betérő vendégek.



Csernák Botond immár második éve erősíti az Alchemist csapatát, azóta nem csak tudást szívott magába, de néhány újítást is bevezetett. – Most már a menedzsmentben dolgozom az éttermen belül, ami azt jelenti, hogy az étterem működésének minden egyes részletét át kell látnom. Hatalmas a felelősség is, nem lehet hibázni. Mindezek mellett a folyamatos képzés és tanulás elengedhetetlen.



Idehaza kamatoztatná a kint megszerzett tudást

A kaposvári fiatalember azt mondta lapunknak, hogy úgy látja: még hosszú ideig talál kihívást az Alchemistben, úgyhogy egyelőre biztosan nem keres másik munkahelyet. A távlati terv pedig az a számára, hogy a tudását majd idehaza, egy saját vállalkozásban kamatoztassa. Legfrissebb sikerélményét is megosztotta velünk. – Korábban a mise en place – a szerviz előtti feladatok (a szerk.) – előkészítése három órát vett igénybe, úgy hogy huszonhatan dolgoztunk ezen. De az elmúlt fél évben egy órát sikerült lefaragnunk ebből, vagyis ennyivel több pihenőidőnk van, ami heti szinten sokat számít.