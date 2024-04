Nem a legjobb összeállításában utazott a Majos elleni bajnoki mérkőzésre a Kaposvári Rákóczi FC, ugyanis az alapemberek közül Alessio Mazzonetto megsérült az előző, Ferencváros II. elleni mérkőzésen, míg Szederkényi Ádám a találkozó előtti napon megbetegedett. Így fel kellett forgatnia csapatát Székely Tibornak. A kezdőbe ezúttal Mayer Milán és Pintér Máté került be, utóbbi gyorsan rászolgált a bizalomra, hiszen két perc telt csak el, amikor Heil Máté visszagurítása után nagy erővel lőtt a jobb felsőbe tizenkét méterről (0–1). A Rákóczi hamar el akarta dönteni a mérkőzést, ezt a gyors, támadó futballon kívül Hampuk Ádám felső kapufája is jelezte az ötödik percben, majd érkezett az újabb gól is: egy remek kiugratás után Babinszky Bence gurított a hálóba nyolc méterről és még ekkor is csak a kilencedik percben jártunk. A folytatásban Budzsáklia Benett, a hazaiak hálóőre kért főszerepet, hiszen bravúrt-bravúrra halmozva óvta meg csapatát az újabb góloktól, viszont a 32. percben, Babinszky Bence már őt is kicselezte és két méterről gurított az üres kapuba (0–3), majd a szünet előtti utolsó percben Pusztai Dániel átadását is gólra váltotta a támadó, ezzel klasszikus mesterhármast szerezve (0–4).

A fordulás után kicsit visszavett a Rákóczi, amely arra törekedett, hogy megtartsa a biztos vezetését, s nem veszítsen el több embert, hiszen egyre több a sérült a somogyiaknál. Ez azonban nem sikerült, hiszen a hetvenedik percben Heil Máté kapott a lábához, s nem is tudta folytatni a játékot. A második játékrész bár kiegyenlített játékost hozott, de a találkozó egészét nézve a kaposváriak remek újfent remek futballalt bemutatva szereztek három pontot. ráadásul egy újabb ifjú újoncot is avattak, hiszen az utolsó percekben Nagy Ádám, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 18 esztendős játékosa is pályára lépett.

Bonyhád-Majos–Kaposvári Rákóczi FC 0–4 (0–4)

Majos, 250 néző. V.: Gáspár A. (Szalai D., Keszthelyi K.).

Bonyhád-Majos: Budzsáklia – Széles B., Vető, Preininger, Kugli (Mácsik, a 75. percben) – Pál A., Simó – Vukk (Enyedi, a 79. percben), Pál M. (Kovács L., a szünetben), Horváth M. (Kugler, a szünetben) – Tóth M. (Sárosi, a szünetben). Vezetőedző: Csillag László.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Heil (Kis-Fónai, a 72. percben), Gál M., Harsányi – Ekker, Horváth B., Pintér M., Mayer M. (Bíró D., a 69. percben), Pusztai – Hampuk (Nagy Á., a 89. percben), Babinszky. Vezetőedző: Székely Tibor.

Gólszerzők: Pintér M. (a 2. percben), Babinszky (a 9., a 32. és a 45. percben).

Sárga lap: Mayer M. (16. p.), illetve Kugler (a 84. percben).