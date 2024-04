Két nyeretlen mérkőzést követően a Ferencvárosi TC második csapata ellen szeretett volna visszatérni a győztes útra a Kaposvári Rákóczi FC, amely sikerrel leszakíthatta volna magáról fővárosi riválisát, amely csak egy ponttal állt mögötte a bajnoki tabellán. A mérkőzés első percei igen gyors, pörgős játékot hoztak, a Rákóczi már az ellenfél tizenhatosa körül letámadott, próbált minél előbb labdát szerezni, s birtokolni azt. Ezáltal a hazaiak voltak fölényben, ezt pedig egy góllal is nyomatékosították, miután Ekker Milán két csellel betört a tizenhatoson belülre, majd remekül lőtt a jobb felsőbe (1–0). Pont az ivószünet előtt, ami elég meglepő áprilisban, de tény, bőven harminc fok felett volt a hőmérséklet a pályán. A folytatásban is hazaiak akarata érvényesült, könnyedén tovább növelhették volna előnyüket, azonban azt is hozzá kell tenni, hogy csak centiken múlt a kis Fradi egyenlítése Manner Balázs zúgó kapufája után.

Ekker Milán góljával szerzett vezetést a Rákóczi FC

Fotó: Lang Róbert

A szünetben cserékkel próbálta felrázni csapatát Korolovszky Gábor, a vendégek vezetőedzője, azonban nem jött be a húzása, hiszen Horváth Balázs két perc elteltével egy remek labdát kapott a tizenhatoson belül és kíméletlenül lőtt a kapu bal oldalába, hat méterről, kissé jobbról (2–0). Az utolsó negyed órában mindent egy lapra feltéve rohamozott a Ferencváros, így kissé beszorultak a kaposváriak, azonban ebből több veszélyes kontrát is tudtak vezetni a villámléptű Babinszky Bence révén. Ezek után akár lezárhatták volna a találkozót a hazaiak, viszont valami mindig hiányzott az újabb góljukhoz. Összességében azonban így is magabiztosan tartották otthon a három pontot. A Kaposvári Rákóczi FC így leszakította magáról az üldöző kis Fradit, s tovább roboghat a dobogó felé.

Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II. 2–0 (1–0)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 300 néző. V.: Szalai L. (Farkas G., Keszthelyi T.).

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Heil, Gál M., Harsányi D. – Ekker, Horváth B., A. Mazzonetto (Bíró D., a 62. percben), Szederkényi, Pusztai – Hampuk (N. Mazzonetto, a 78. percben), Babinszky (Pintér M., a 88. percben). Vezetőedző: Székely Tibor.

Ferencvárosi TC II.: Tóth Z. – Takács Á., Almássy, Lestál (Berényi, a szünetben), Tavares (Molnár M., a szünetben) – Manner, Fenyvesi – Ladányi G. (Lukács D., az 55. percben), Nemes (Keita, a 64. percben), Kehinde – Gágyor. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Gólszerzők: Ekker (a 20. percben), Horváth B. (a 47. percben).

Sárga lap: Babinszky (a 65. percben), Harsányi D. (a 85. percben), Ekker (a 91. percben), illetve Gágyor (a 37. percben), Tavares (a 45. percben).