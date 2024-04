A másodosztályban a feljutásért küzdő, nemrég vezetőedzőt váltó ETO FC Győr csapatának szakmai stábjában dolgozik a folytatásban Házi Bence. A 32 esztendős edző igazi futballcsaládból származik, ugyanis édesapja, Házi László a Rákóczi kapuját őrizte éveken keresztül, majd vezetőedzője is volt a somogyi zöld-fehéreknek, jelenleg pedig a Ferencvárosi TC utánpótláscsapatainak kapusedzője, míg testvére, Házi Ádám a Somogy vármegyei első osztályban szereplő Toponár SE játékosa, mellette pedig a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián dolgozik edzőként. Így nem is csoda, hogy Bence is sok évet töltött el a kaposvári labdarúgásban, azonban pályafutását sérülések hátráltatták és több műtét után korán be kellett fejeznie a futballt. Leginkább ez inspirálta arra, hogy edzőként segíteni tudja a játékosokat. A fiatal szakember tíz éve dolgozik erőnléti- és rehabilitációs edzőként, akinek fő profilja a teljesítménynövelés. Házi Bence két évet töltött el az Egyesült Államokban, ahol rengeteg tapasztalatot szerzett. Ezután a Csurgói Kézilabda Klubnál is dolgozott, majd a dunaszerdahelyi DAC kötelékébe került, ahol Somorján, a fiókcsapatnál látott el edzői feladatokat, most pedig nagy ambíciókkal érkezett Győrbe az ETO-hoz, hogy Borbély Balázs vezetőedző munkáját segítse és plusz lendületet adjon a játékosoknak a bajnoki hajrára. A győriek nem titkolt célja ugyanis az élvonalba kerülés.