– Három telephelyünkön, Siófokon, Balatonbogláron és Dunaújvárosban öt autómárka típusait forgalmazzuk. Már látható, hogy 2024-ben több az eladásunk – mondta Máté Gergely, az Autó Máté Kft. ügyvezető-tulajdonosa. – Helyreállt a szállítási lánc, így bőven van elegendő új autó, és a kamatcsökkenés tovább élénkítette a keresletet. Az idén az első négy hónapban csaknem 35 százalékkal több megrendelésünk volt, mint tavaly ilyenkor.



A belső égésű, a hibrid és az elektromos modelleket egyaránt keresték a vevők.

Máté Gergely azzal számol, hogy az év második felében is megmarad a mostani érdeklődés. Az ügyvezető-tulajdonos hangsúlyozta: a használt autók esetében is kereslet-élénkülés tapasztalható. A vásárlók alapvetően a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett járművek iránt érdeklődnek és értékelik, ha a megvásárolni kívánt gépkocsi műszaki állapotáról pontos tájékoztatást kapnak.

Kovács Márió, a Kaposvár-Car Kft. ügyvezetője azt mondta: az idén eddig közel 7 százalékkal magasabb a használt és új gépkocsi eladási darabszám Kaposváron, mint a tavalyi hasonló időszakban volt. A január nehezen indult, február közepétől javult a helyzet a társaságnál, amely Somogyban, Tolnában három márka értékesítésére szakosodott. Az érdeklődés érezhetően nőtt a városi terepjárók (SUV) iránt is. – A legolcsóbb új autó ára meghaladja a 6 millió forintot, legkelendőbb a 7–10 millió forintos kategória – mondta. A márkakereskedésben pillanatnyilag közel 60 új és használt autó van.



Utóbbiaknál is nőtt a forgalom.

A vásárlók egy része a 1,5 millió forint alatti autókat keresi, mások a 4–5 éves, gyakran 5–7 millió forintért kínált gépkocsikat veszik meg.

Az idei év első négy hónapjában 10,4 százalékkal regisztráltak több személyautót, mint 2023-ban. A 2022-es adatokat 11,4 százalékkal szárnyalta túl a magyar autópiac, április végéig 42 075 személyautót regisztráltak. Különösen jelentős növekedést tapasztalnak az elektromos személyautók esetében.

Fotó: Lang Róbert

Töretlenül népszerű még a dízel



Február közepéig nagyon jól alakult a helyzet, aztán visszaesés következett be, de májustól ismét erősödött a forgalom – mondta el Stier Gábor, az egyik kaposvári használtautó-kereskedés ügyvezetője. A telephelyen 55 gépkocsi közül választhatnak a vevők, a legolcsóbb jármű 400 ezer, a legdrágább 12 millió forint. Stier Gábor szerint a használtjármű-vásárlással sokan kivárnak, akiknek lehetőségük van a kevésbé koros gépkocsi megvételére, azok közül gyakran a kombi vagy SUV-modelleket keresik, és a dízelmeghajtás még mindig népszerű.