A „kisebbik” Veszprém otthonában lépett pályára idei utolsó bajnokiján a Csurgói KK a férfikézilabda NB I.-ben.

Elsöprő erővel indította a mérkőzést és már az első percekben állva hagyta a fiatal veszprémieket a somogyi csapat. Vasvárit nélkülöznie kellett a vendégeknek, de Gábor Marcell kiválóan megoldotta a védekezést Borsos mellett, és a gólgyártásból is kivette a részét. Tatai lehúzta a rolót és Krszmancsics újabb találata után Tombor Csaba időt is kért. Ezután Fazekas bevette a csurgói kaput, de Gábor kétszer is villant, így két perc játék után ismét időt kértek a vendégek. Ez sem segített, mert a CSKK folytatta a gólgyártást és a félidő derekára már hétgólos volt a különbség. Ezután kiegyenlítettebb lett a játék, és a veszprémiek elkezdtek felzárkózni. A játékrész végére már csak három gól volt a somogyiak előnye.

A második félidő Éles találatával indult, de erre Krecic és Krszmancsics is góllal válaszolt, letörve a fiatalok lendületét. Lassan ismét nyílt az olló és bő tíz perc után már ismét tetemes előnnyel vezetett a Csurgó. A második félidő 15. percében Kovacevic találatával tízgólos lett a különbség. A pályán nagy volt a küzdelem, de amíg a vendég együttesnek minden, addig a hazaiaknak semmi nem sikerült. A Csurgó megérdemelten vitte el a bakonyi alakulattól a bajnoki pontokat és kezdhette meg a felzárkózást a pontvadászatban.

Fejér-B. Á. L. Veszprém–Csurgói KK 25–31 (11–14)

Veszprém, 500 néző. V.: Fekete, Tóth D.

Fejér-B. Á. L. Veszprém: Borbély – Tóth P. 5, Kurucz, Bugyáki, Vajda 1, Fazekas G. 7, Hári 3 (2). Csere: Miklós G. (kapus), Somogyi B. 4, Szmetán P. 1, Éles B. 3 (1), Kristóf M., Seregi 1 (1), Tóth J. Edző: Tombor Csaba.

Csurgói KK: Tatai – Gebhardt 3, Krecic 5, Mladen Krszmancsics 5, Szeitl E. 2, Gábor M. 10, A. Kovacevic 3. Csere: Füstös Á. (kapus) 1, Herceg 2 (1), Schäffer, Borsos, Kozina. Edző: Baranyai Norbert.

Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1

Baranyai Norbert: – Sikerült a meccs elején négy-öt góllal elhúzni, ami jó alapot jelentett a folytatásra. A támadójátékunk végig lendületes volt, ráadásul a védelmünk is jól összeállt.

Fotó: Szabados Árpád