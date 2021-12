Az utóbbi fordulókban gyengélkedő Kaposmérőre – az Öreglaktól, a Balatonföldvártó, a Kaposfüredtől is vereséget szenvedtek – is nehéz meccs vár; Juhász András vezetőedző tanítványai az újonc Kéthelyt fogadják. A mérőiek huszonöt ponttal a hatodik pozícióban állnak, míg Nikula Andrásék huszonnégy egységgel a nyolcadikok. Azaz, amelyik fél be tudja gyűjteni mind a három bajnoki pontot, továbbra is ott maradhat az élmezőny mögött. A győzelem mindig jól jön, de sikerrel zárni az utolsó fordulót, az erőt adhat a téli felkészülésre és a folytatásra is.