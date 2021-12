Véget ért a versenyszezon az autósportokban is. Feitner Viktor, a Kaposvári Autósport Egyesület elnöke szerint egy nehéz, de eredményes évet zárhattak az egyesület tagjai.

– A pandémia miatt egészen későn, csak a tavasz végén indulhatott el több autós szakág bajnoksága – mondta el kérdésünkre Feitner Viktor. – Egyesületünk autóversenyzői három szakágban, rally, szlalom és off-road indultak ebben az évben. Sokáig kétséges volt a bajnokságok indulása, de aztán egy annál pörgősebb versenysorozat vette kezdetét, részben a vírus okán kiesett idő miatt is.

Az egyesület eddig legjobb eredményét a mindössze tizenhárom esztendős Mohácsi Zsófia szerezte meg. Ő egyéni magyar bajnok lett junior kategóriában, mindhárom a quad sportágon belül meghirdetett szakágban. Megszerezte az első helyet country quad, short track, és quad track stílusban is. De a többi kaposvári versenyző is igazán szép sikereket tudhat magáénak.

– Összességében elmondható, hogy mindenki kihozta magából a maximumot – folytatta Feitner Viktor. – Nagyon hálásak lehetünk csapatunknak, támogatóinknak, hogy segítették indulásunkat a versenyeken. Bízom benne, hogy jövőre már kora tavasszal elkezdődhetnek a bajnokságok, szerintem ez még jobb eredményeket hozhat számunkra. Most úgy tűnik, hogy a szlalom kategóriában még több versenyzőt tudunk majd indítani, mint az ezt megelőző években, ez mindenképpen fejlődés lesz. Bár most is nagyon büszke vagyok mindenkire, biztos vagyok benne, hogy jövőre még büszkébb lehetek.

Eredmények

Feitner Viktor, Schwalm Benjámin: Rally, IV-es kategória 3. helyezett; Török Károly, szlalom, IV-es kategória: 5. helyezett; Hidasi Krisztián, szlalom, IV-es kategória: 10. helyezett; Farkas-Böröczfi Gábor, szlalom (nem ért el év végi helyezést); Rinenbach Attila, rally (nem ért el év végi helyezést); Hegyi Barnabás, rally (nem ért el év végi helyezést); Szigeti Ferenc, szlalom (nem ért el év végi helyezést).