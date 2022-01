A visszavágó elejét nem számítva a nyitó játszmában végig vendég Vegyész RC akarata érvényesült. Igaz, ehhez kellettek a hazaiak hibái is, ráadásul a szett végére a Vegyész blokkja is rendesen összeállt, így aztán egyáltalán nincs mit csodálkozni azon, hogy az első játékrészt magabiztosan húzták be a barcikaiak. A folytatásban is érthetetlen és megmagyarázhatatlan hibák tömkelege tarkította a játékot. Ekkor jegyezhettük fel a mérkőzés első ásznyitásból szerzett pontját, amit aztán a bosnyák légiós Marko Milovanovics ennek örömére rögtön meg is duplázott. A szett felénél vettük át a játék irányítását, s innentől kezdve már végig a Fino-Kaposvár diktálta a tempót.

Gyaníthatóan a harmadik felvonásban dőlt el a kaposvári visszavágó sorsa. Hiába vezettek a somogyiak öt ponttal, a játszma hajrájában mégis egyenlíteni tudtak a barcikaiak. Ezután négyszer is a kaposváriaknak volt játszmalabdája, de mindannyiszor egyenlíteni tudott a hatalmas elszántsággal küzdő és harcoló Vegyész. A vendégeknek csupán egyetlen alkalommal volt játszmalabdájuk, azt viszont könyörtelenül értékesítették.