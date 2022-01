Minden magyar játékos és a szakmai stáb tagjai is egészségesek és rajtra készen várják a magyar-szlovák közös rendezésű férfikézilabda-Európa-bajnokság nyitányát. Gulyás István szövetségi kapitány csapata az első meccsét csütörtökön 20.30 órakor játssza Hollandia ellen, a találkozó előtt lesz az újonnan épült, húszezres MVM Dome megnyitóünnepsége. Vasárnap 18 órától a Portugália, kedden 18 órától pedig Izland legjobbjai ellen lépnek pályára Máthé Dominikék. Az összecsapásokra minden jegy elkelt, így telt ház előtt harcolhatja ki a továbbjutást a válogatottunk.

Ahogy arról már beszámoltunk, a kontinenstorna felvezetéseként online sajtótájékoztatót tartott a Magyar Kézilabda Szövetség. Az eseményen részt vett Mikler Roland, a magyar kézilabda-válogatott csapatkapitánya is.

– Jártam már rengeteg világversenyen, de ez a hazai Európa-bajnokság valami más lesz – fogalmazott a kiváló kapus. – Már az egyiptomi világbajnokság lefújása után elkezdett ezen járni az agyam, de szerintem mindannyiunké a csapatban. Ahogy mindig, ezen a tornán is nagyon fontos lesz a stabil védekezés és a jó kapusteljesítmény. Úgy érzem, minden rendben van ezen a két területen, a fiúkkal már sokat dolgoztunk így együtt, érezzük egymást, így ezzel kapcsolatban jók a megérzéseim. Természetesen minden kézilabdázó és szurkoló életében vannak emlékezetes mérkőzések, nekem a legmeghatározóbb – és szerintem rengeteg szurkolónak is – ebből a szempontból a 2012-es londoni olimpián játszott Izland elleni mérkőzésünk volt. Ezen a hazai Eb-n igyekszünk egy újabb maradandó élményt alkotni mindenkinek, a pályán nyújtott jó teljesítménnyel a szurkolókat is szeretnénk megörvendeztetni.

– Mindig az a legfontosabb feladata egy irányítónak, hogy a lehető legjobban, legpontosabban végrehajtsa a pályán, amit az edzők, a stáb, a csapat eltervez – idézte az MKSZ honlapja Lékai Mátét. – Amikor a pályán vagy, nem igazán tudsz kifelé figyelni, koncentrálni, de a hangulat és az atmoszféra mindenképpen elér hozzánk is. Éppen ezért mindig azt kérem a szurkolóktól, hogy jöjjenek ki az arénába, őrüljenek meg, adjanak ki magukból mindent, és mi is meg fogunk tenni mindent, amit tudunk a pályán, így remélhetőleg mindannyian boldogan hagyjuk majd el esténként a csarnokot. Ha már rigmusokról van szó: az öltözőben a csapatköszönés után poénból szoktam mondani: „Gyerünk gyerekek, egy ország veletek!”, most viszont úgy érzem, hogy ez valóban így van, bízom benne, hogy együtt egy szép sikert tudunk elérni ezen az Eb-n.

A csoportbeosztás

A-csoport (Főnix Aréna, Debrecen):

Szlovénia,

Dánia,

Észak-Macedónia,

Montenegró.

B-csoport (MVM Dome, Budapest):

Portugália,

Magyarország,

Izland,

Hollandia.

C-csoport (PICK Aréna, Szeged):

Horvátország,

Szerbia,

Franciaország,

Ukrajna.

D-csoport (Ondrej Nepela Aréna, Pozsony):

Németország,

Ausztria,

Fehéroroszország,

Lengyelország.

E-csoport (Ondrej Nepela Aréna, Pozsony):

Spanyolország,

Svédország,

Csehország,

Bosznia-Hercegovina.

F-csoport (Steel Aréna, Kassa):

Norvégia,

Oroszország,

Szlovákia,

Litvánia.

A csoportok első két-két helyezett együttese jut a középdöntőbe.

A magyar kézilabda-­válogatott csoportmérkőzései (Budapest)

Január 13. 20.30: Magyarország–Hollandia, január 16. 18 óra: Magyarország–Portugália, január 18. 18 óra: Magyarország–Izland.

Fotó: MW