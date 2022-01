Tolnai hetet tart felkészülésében a Kaposvári Rákóczi FC. Az együttes ugyanis egy hét leforgása alatt három Tolna megye gárdával is összeméri erejét. Az első edzőmeccs végén a somogyiak örülhettek, hiszen kettő-egyre legyőzték a Szekszárdot, így jó előjelekkel utaztak a szintén az NB III. Közép csoportjában érdekelt Paksi FC II. otthonába. A paksi fiatalok elleni találkozót kisebb sérülések, illetve betegségek miatt többen is kihagyták kaposvári részről, ami megnehezítette egy kicsit a szakmai stáb dolgát. Akik viszont pályára léptek igen motiváltan futballoztak, s ez helyzetekben is megmutatkozott, annak ellenére, hogy a hazaiak kezdtek jobban.

Bíró Dominik már tíz perc elteltével megszerezhette volna a vezetést a Rákóczinak, azonban lövését a felső kapufa hárított. Pár perc múlva viszont már semmi sem állt a vendégek vezetésének útjába: az Orsós Tamás buktatásáért, a kaputól nagyjából húsz méterre, kissé balról járó szabadrúgást Kálmán Szilárd elemi erővel bombázta a bal felsőbe. A folytatásban is a somogyiak előtt adódtak a nagyobb lehetőségek, azonban a vezetés után Volter Patrik közel állt az egyenlítéshez, de Pogacsics Krisztián nagyszerűn, lábbal hárított közeli lövésénél. A szünet előtti percek már egyértelműen a Rákócziról szóltak, amely Kálmán Szilárd átlövésével megduplázta vezetését, majd Orsós Tamás is könnyedén gólt szerezhetett volna.

A második félidő első percében újra Orsós Tamás iratkozhatott volna fel a gólszerzők közé, de emelését az utolsó pillanatban kivágták a gólvonalról. Harmadszorra viszont már semmi sem gátolt a gólszerzésben, amikor egy kirúgásra lecsapva közelről passzolt a kapuba. Így háromgólos előnyre tettek szert a somogyiak, akik ezt követően szinte sort cseréltek. A paksiak, akik szintén sokat változtattak Skripek Dávid közeli löketével szépítettek. Ez azonban semmit sem változtatott a játék képén, hiszen a Rákóczi továbbra is támadásban maradt, s János Norbert szépségdíjas góljával végül fölényes sikert aratott.

A kaposváriak szombaton, 13 órai kezdettel a megye egyes Tamási 2009 FC otthonában zárják a tolnai hetet.

Paksi FC II.– Kaposvári Rákóczi FC 1–4 (0–2)

Paks. V.: Tinnyei.

Paksi FC II.: Bencze T. (Hermán, 56. p.) – Görög (Lajkó, 70. p.), Gévay (Ádám D., a szünetben), Budai (Gregor, 56. p.) – Osváth (Rafael Z., a szünetben), Lakatos-Lengyel (Horváth K., 56. p.), Kovács L. (Osztermájer, 70. p.), Süvöltős (Ribar, 75. p.) – Volter (Palóka, 70. p.), Pethő (Skripek, a szünetben), Haraszti (Zsákovics, a szünetben). Vezetőedző: Kindl István.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics (Ipacs, 60. p.) – Zólyomi (Palkovics, 50. p.), Harsányi, Gál (Lakatos G., 60.p.), Borbély Á. – Kálmán Sz. (Szederkényi, 60. p.), Grabarics – Kondor (Eleven, a szünetben), Sinkovics (Országh, 60. p.), Orsós T. (János N., 60. p.) – Bíró D. (Bán, 60. p.). Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerzők: Skripek (68. p.), illetve Kálmán Sz. (a 17. és a 43. percben), Orsós T. (az. 55. percben), János N. (a 89. percben). Klein Péter