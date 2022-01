Nemzetközi találkozóval folytatta a felkészülési mérkőzéseinek sorozatát a Kaposvári Rákóczi FC, amely a szlovén másodosztályban negyedik helyen álló Lendva csapatát fogadta a Cseri úti sportcentrum műfüves pályáján. A mérkőzésbe igen nagy lendülettel vágott bele mind a két fél, így kifejezetten pörgős, remek edzőmeccs kezdett kibontakozni. Ráadásul a gól sem hiányzott az első percekből, ugyanis egy szépen felépített támadás végén megszerezte a vezetést a Kaposvár: János Norbert húzta meg a bal szélen, majd középre adott, ahol az érkező Bíró Dominik közelről passzolt a bal alsóba. Pár perc múlva kis híján eladta ugyanezt a formát a Rákóczi, de ekkor az utolsó pillanatban mentettek a szlovének az ezúttal is jól érkező Bíró Dominik elől. A helyzetek záporoztak a folytatásban is, mind a két kapu nagy veszélyben forgott, s a kapusoknak is akadt bőven dolga. Előbb a szlovének hálóőre mutatott be bravúrt, amikor is a remek rúgótechnikával rendelkező Kálmán Szilárd szabadrúgását tolta ki a jobb alsóból. A félidő hajrájában pedig Pogacsics Krisztián is felzárkózott Aljaz Cotmanhoz. A kaposváriak NB I.-es rutinnal is rendelkező kapusa két óriási védést is bemutatott. Előbb ugyanis a jobb felsőből ütötte ki Dominik Drk tizenhat méteres, erős és pontos lövését, majd Szökörnyös Dániel középre tartó löketét is hárította. A kettő között azonban ő is tehetetlen volt, amikor is egy szöglet után Borbély Ákosról került a labda a hálóba.

A második félidőben a kezdeti iram alábbhagyott, ami annak is köszönhető, hogy mind a két csapat számos hiányzóval vágott neki az edzőmeccsnek. A helyzetek sem záporoztak már olyan ütemben, de azért mind a két együttes előtt adódott olyan lehetőség, mely után eldönthette volt a találkozót. A kaposváriak összességében sokat profitálhattak ebből a találkozóból, amelynek első félideje a harmadosztályban ritkán látható iramban zajlott.

– Nagyon jól mentünk bele a mérkőzésbe – fogalmazott Kálmán Szilárd, a Kaposvári Rákóczi FC próbajátékosa. – Az első harminc perc úgy alakult, ahogy azt terveztük, megcsináltuk, amit a mester kért, sok helyzetet alakítottunk ki. Ha ezeket berúgjuk, akkor nagy előnnyel mehettünk volna szünetre. A második félidőre elfáradtunk, pontatlanok voltunk, de ettől függetlenül küzdöttünk, hajtottunk.