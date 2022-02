Hazai medencében kezdte az idei évi Komjádi Kupát a Kaposvár Vízilabda Klub. Az OB I.-es csapatok U23-as korosztálya számára rendezett rangos utánpótlástorna első körében 12 együttes kapcsolódott be a küzdelmekbe. Az idősebb Berta József irányította KVK a BVSC-Zugló csapatát fogadta a nyitófordulóban, s mind a két csapatban számos olyan játékos kapott lehetőséget, akik már az első osztályban is letették a névjegyüket. Az első negyedet remekül kezdték a somogyiak, Mijic Dávid háromszor is bevette a fővárosi együttes kapuját, így kétgólos előnyre tettek szert a hazaiak. A második elején Szabó Zsombor háromra tudta növelni a KVK előnyét, azonban még ebben a felvonásban fordítani tudtak a vendégek. A következő játékrész is a fővárosiak szájíze szerint alakult, aminek köszönhetően megnyerték az összecsapás, hiszen a záró etapban már haladtak fej-fej mellett a felek. Mivel a továbbjutás egy mérkőzésen dőlt el, így a kaposváriak búcsúztak a Komjádi Kupától.

A Ferencváros és az Újpest kiemeltként, majd a második fordulóban csatlakozik a sorozathoz, amely így nyolc csapattal folytatódik. A továbbjutás végig egy mérkőzésen dől el.



Kaposvári VK–BVSC-Zugló 10–14 (4–2, 1–4, 2–5, 3–3)

Kaposvár. Vezette: Bereczki M., Kovács S.

Kaposvári VK: Szilágyi – Kakstedter (2), Szabó Zs. (1), Palatinus (1), Mijic (5), Varga B., Horváth Á. (1). Csere: Balogh M. (kapus), Jakab V., Vadas Á., Gombos, Klinger, Somogyvári, Vörös. Edző: id. Berta József.

BVSC-Zugló: Kovács B. – Tátrai (1), Szabó II. B. (3), Batizi (1), Ágh (1), Mészáros M. (4), Mészáros B. (1). Csere: Szabó G. (kapus), Burulitisz, Ádám E., Szücs D., Lantos, Balogh M. (1), Balogh B. (2). Edző: Dabrowski Norbert.

Gól emberelőnyből: 9/3, illetve 10/3.

Gól ötméteresből: –