A bajnokság alapszakaszában bár egyszer sem tudta legyőzni az UVSE együttesét a Kaposvári VK, de ez a tendencia megfordult a rájátszásra. A somogyiak előbb hazai medencében arattak fölényes sikert, ezt követően pedig a fővárosban is remek védekezéssel rukkoltak elő, ami megalapozta a győzelmüket. Vindisch Ferencék végig kézben tartották az irányítást, s ezúttal is megérdemelt az örömük.

– A négy UVSE elleni meccsünkből ezen játszottunk a legjobban, a védekezésünk remek volt, ezt az öt kapott gól is mutatja – fogalmazott Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Ki kell emelnem a két játékvezetőt, akik nagyszerűen koordinálták a mérkőzést.

– Tartottunk ettől a mérkőzéstől, mivel az utóbbi években az egyik mumusunk az UVSE – mondta Vindisch Ferenc, a Kaposvári VK játékosa. – Le a kalappal azelőtt, amit ezzel a fiatal csapattal véghez vittek. Ezen a meccsen talán a tapasztalat döntött a javunkra. Sokáig nem örömködhetünk, hiszen van még hátra kettő, esetleg három fontos meccsünk.

– Abból a teljesítményből, amit az alapszakaszban nyújtottunk keveset láttam vissza ezen a két meccsen – mondta Vincze Balázs, az UVSE-Hunguest Hotels-Tungsram vezetőedzője. – A Kaposvár esélyt sem adott számunkra a párharc során arra, hogy mi játszunk tovább a kilencedik helyért. A fegyelem nem volt meg a részünkről, hiszen az előző meccsen, majd az első negyedben elveszítettünk egy játékost.

A Kaposvári VK összesítésben 7–4-re nyerte meg az egyik fél hét pontig tartó párharcát az UVSE ellen, s ezzel megszerezte a jogot arra, hogy a folytatásban a kilencedik helyért küzdjön tovább. Surányi László csapatának ellenfele a PannErgy-Miskolci VLC–Tigra-ZF-Eger párharc győztese lesz majd.



UVSE-HunguestHotels-Tungsram–Kaposvári VK 5–11 (2–3, 1–2, 1–3, 1–3)

Budapest, Császár-Komjádi Sportuszoda, 80 néző. Vezette: ifj. Kenéz Gy., Csanádi Zs.

UVSE-Hunguest Hotels- Tungsram: Bisztritsányi – Korényi, Seeler, Hegedűs Cs., Csapó, Bencz (2), Szentesi (1). Csere: Korom (kapus), Eppel, Belényesi (1), Ekler (1), Barics, Vámosi B. Vezetőedző: Vincze Balázs.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski (2), Langiewicz (1), ifj. Berta J., Mijic (3), Vindisch (4), Juhász-Szelei. Csere: Szi­lágyi (kapus), Kakstedter, Jajcinovic, Palatinus, Dobos D., Varga B. (1), Horváth Á. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 8/4, illetve 10/3. Gól ötméteresből: 1/0, illetve 1/1. Kiállítva, végleg cserével: Eppel (6. perc).



