– Képesek vagyunk rá, fel tudunk állni a padlóról hétfőn este a Kaposvár Arénában – mondta határozottan a mérkőzés előtt a válogatott Kiss Máté, a Fino-Kaposvár saját nevelésű 22 éves játékosa. Igaza volt. Akár azt is írhatnánk, hogy feltámadt poraiból a Ruben Wolochin, Demeter András György edződuó vezényelte Fino-Kaposvár alakulata.

Nagyon sok hibával kezdte a kaposvári összecsapást a Barcika, így a nyitó játszma közepéig a házigazda Finónál volt az előny. Ezután hol a hazaiak, hol pedig a vendégek vezettek, azonban a jobb hajrá a Fino-Kaposvár javára döntött. A kubai légiós Sandoval Rojas José Antonio és Bibók Balázs külön ütőpárbajt vívott egymással, s mindkettő neve mögött az első felvonás zárásakor egyaránt 7–7 pont szerepelt. A második játékrészben a GreenPlan-Vegyész RC szerzett párpontos előnyt, s ezt a játszma végéig meg is őrizte.

A Barcika által megnyert második játszma furcsa módon a vendégeket blokkolta le, a házigazda kaposváriak pedig újult erővel támadták az ellen állásait. Hiába kérte ki gyorsan mindkét idejét Toronyai Miklós edző, a kaposvári támadásokra nem volt ellenszer. A bosnyák Marko Milovanovics két szépségdíjas blokkja adta meg a játsz­ma alaphangját, majd csak úgy a miheztartás végett Sandoval (ugyancsak kétszer), majd Hubicska Patrik, aztán a csereként érkezett venezuelai Vasquez Osta Moiese Eduardo, végül pedig Bögöly Gábor is kiosztott egy látványos és tekintélyt parancsoló takarót. Bögöly nyitásai is általános riadalmat keltettek a túloldalon, míg a csapatkapitány, Bozóki Bence elegánsan gyűjtögette és szedte össze a labdákat. A barcikaiaknál egymás után léptek pályára a cserejátékosok, ám a remekül játszó Fino-Kaposvárt ők sem tudták feltartóztatni, végül 11 pont jutott a Vegyésznek ebben a felvonásban. A negyedik, utolsó játékrész elején még aludt a kaposvári együttes, ám szerencsére gyorsan helyreállt a rend a pályán. Egyre csak nőtt a különbség a küzdő felek között, s akárcsak a bajnoki elődöntő első mérkőzésén, most is Hubicska Patrik zárta le a kerek 100 percig tartó összecsapást.

Folytatás pénteken 18 órakor Kazincbarcikán a negyedik összecsapással. Ha szükség lesz ötödik találkozóra, akkor azt április 18-án, hétfőn játsszák majd a Kaposvár Arénában szintén 18 órakor.

E sorok írójának az a megtiszteltetés jutott, hogy a szintén a bajnoki döntőért küzdő 1. MCM-Diamant Kaposvári NRC elegáns hölgykoszorúja mellett foglalhatott helyet hétfőn este a Kaposvár Arénában. Egészen biztos vagyok abban, hogy a férfiak győzelme jó hatással lesz rájuk – akár már kedden este a Viharsarokban.



Most is Hubicska Patrik ütötte a százperces meccs legutolsó pontját

Fino-Kaposvár–GreenPlan- Vegyész RC Kazincbarcika 3–1 (23, –21, 11, 19)

Kaposvár Aréna, 350 néző. Vezette: Tillmann, Horváth M.

Fino-Kaposvár: Garchet (2), Hubicska (12), Ouyachi (2), Milovanovics (17), Bögöly (14), Sandoval (16). Csere: Bozóki (liberó), Kiss M. (1), Vasquez (1), Radovics (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Páez (3), Ciupa (4), Juhász P. (8), Bibók (15), Blázsovics (10), Moraes (5). Csere: Dudás T. (liberó), Budai B. (liberó), Csizmadia (–), Szabó D. (8), Péter B. (1), Árva (2). Vezetőedző: Toronyai Miklós.

1. játszma: 5–3, 10–7, 12–12, 15–14, 15–17, 20–19, 21–22, 24–22, 25–23 (28 perc).

2. játszma: 0–2, 4–5, 7–10, 9–10, 13–15, 14–18, 18–20, 20–22, 20–24, 21–25 (27 perc).

3. játszma: 5–2, 11–2, 15–4, 20–7, 25–11 (20 perc).

4. játszma: 2–5, 5–5, 10–8, 13–8, 15–10, 20–14, 25–19 (25 perc).

Ruben Wolochin: – Pontosan erről szól az elődöntő, hogy éppen kinek van jobb napja. Véleményem szerint döntő szerepe van az utazásnak, ugyanis 5–6 órányi buszozás után nagyon nehéz jól játszani.

Toronyai Miklós: – Játékosként sok meccsen léptem pályára, de ilyet még soha nem éltem meg, hogy egy simán agyon­nyert meccs után ennyire leüljön a csapat. Nincs idő a töprengésre, játszani kell, hiszen pénteken Kazincbarcikán folytatódik a párharc.

A másik elődöntőben:



Bp. Épker-Pénzügyőr SE– Bp. MAFC-BME 2–3 (–21, –20, 24, 20, –16)

A párharc állása: 2–1 a MAFC javára. A negyedik mérkőzés a MAFC-BME otthonában, a Vasas Folyondár utcai sportcsarnokában lesz csütörtökön 20 órakor.





Fotó: Muzslay Péter