Öt mérkőzést rendeznek szombaton, egyet pedig vasárnap a megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban. A két bajnokesélyes, a Balatonlelle SE és a Nagyatádi FC is hazai pályán fut ki a gyepre.

Kenéz Szabolcs együttese a Somogysárd SE alakulatát látja vendégül. A balatoniak már hat pont előnnyel vezetik a tabellát és magabiztosan masíroznak az aranyérem, és így a harmadosztályú osztályozó felé. Tavasszal mindössze két egységet hullajtottak el, azaz nem kell nagy bátorság ahhoz, hogy kijelentsük, bombaformának örvend az együttes, mely mindössze 17 gólt kapott a szezon során. Az együttes házi gólkirálya Böjte Patrik Gábor és Hegedűs Gyula; mindketten tíz-tíz találatot jegyeznek. Mögöttük elég nagy a szakadék, hiszen Körmendy Kevin Tamás hat gólnál jár. Ám nem vehetik félvállról a Somogysárd elleni összecsapást, mert a Weimann Gábor edző vezette egylet bárkire veszélyes lehet.

A Nagyatádi FC viszont kettőt is botlott a téli szünet után: szurkolóik előtt kaptak ki 1–0-ra a Bőzsöny János mester vezette Marcalitól, legutóbb pedig Nagybajomban szenvedtek vereséget. Ez a két elbukott találkozó nagyon sokba kerülhet nekik a végelszámolásnál, hiszen már csak három forduló van hátra az idényből, így már nem saját kezükben van a sorsuk. De mint tudjuk, a futballban bármi megtörténhet. A huszonnegyedik játéknapon viszonylag könnyebb feladat vár Dekanics Márkékra, a tizenegyedik helyezett Tab ellen játszanak szombaton 17 órától, ám volt már arra példa – jelesül a tizenegyedik fordulóban –, hogy Ladiszlai Krisztiánék megtréfálták a Nagyatádot.

Rangadó vár a Kadarkútra; Pandur Ádám együttese a Nagybajomot fogadja, mindkét gárda 40-40 ponttal áll, a házigazda a negyedik, míg a vendégek a harmadik pozíciót foglalják el. Ha a vizitálók nyernek, akkor lépéselőnybe kerülnek a dobogóért folytatott harcban, de abban is biztosak lehetünk, hogy Orsós Viktor Márkék mindent meg fognak tenni azért, hogy sikerrel vegyék az akadályt és tegyenek egy nagy lépést a bronzérem felé.

Érdekesnek ígérkezik a Juta SE–Balatonkeresztúr SK találkozó is; hiszen ez a két csapat is ugyanannyi – 29-29 – pontot szorgoskodott össze eddig. Talán amiatt billen(het) a mérleg nyelve a keresztúriak felé, hogy ők több gólt rúgtak és kevesebbet kaptak; ám a hazai pálya Tóth Norbertéket segíti a forduló egyetlen vasárnapi mérkőzésén.

A tavasszal nagyot hajrázó Balatoni Vasas SE az utolsó előtti Segesd SE alakulatával meccsel Siófokon; Vida Andrásék parádés tavaszt produkálnak, s folyamatosan kúsznak felfelé a tabellán, s egy kis szerencsével az ötödik helyet is elcsíphetik.

A 24. forduló párosítása. Szombat, 17 óra: Segesd SE–Balatoni Vasas SE, Marcali VFC–Toponár SE, Balatonlelle SE–Somogysárd SE, Nagyatádi FC–Tabi VSC, Kadarkút VSK–AC Nagybajom. Vasárnap, 17 óra: Juta SE–Balatonkeresztúr SK.

Így folytatják, a 25. forduló párosítása. Szombat, 17 óra: Balatoni Vasas SE–Marcali VFC, AC Nagybajom–Segesd SE, Csurgói TK–Balatonlelle SE. Vasárnap, 17 óra: Tabi VSC–Kadarkút VSK, Balatonkeresztúr SK–Nagyatádi FC, Somogysárd SE–Juta SE.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Nikolic Vukan (Nagyatádi FC) 22 gól, 2. Kuti Richárd (Somogysárd SE) 17 gól, 3. Bradics Tamás (Marcali VFC) és Dekanics Márk (Nagyatádi FC) 12-12 gól, 5. Jerkovic Marko (Nagyatádi FC) 11 gól, 6. Böjte Patrik Gábor (Balatonlelle SE), Ellis Samuel Ato (Somogysárd SE), Hegedűs Gyula (Balatonlelle SE), Iván Dániel (Kadarkút VSK) és Holoda Martin (Csurgói TK) 10-10 gól, 11. Orsós Viktor Márk (Kadarkút VSK) és Szalai Norbert (Juta SE) 9-9 gól, 13. Kuti Krisztán (Somogysárd SE), Papp Kristóf (Balatonkeresztúr SK), Takács Dávid Attila (Csurgói TK9 8-8 gól.



A bajnokság állása



1. Balatonlelle 21 16 4 1 69–17 52 2. Nagyatád 21 14 5 2 69–19 46 3. Nagybajom 21 12 4 5 45–26 40 4. Kadarkút 21 12 4 5 46–38 40 5. Somogysárd 21 11 2 8 55–38 35 6. Balatoni Vasas 20 10 2 8 31–25 32 7. Balatonkeresztúr 21 9 2 10 41–35 29 8. Juta 21 9 2 10 29–37 29 9. Csurgó 22 8 3 11 35–39 27 10. Marcali 21 8 3 10 34–38 27 11. Tab 21 4 2 15 19–53 14 12. Segesd 21 3 2 16 17–66 11 13. Toponár 22 2 3 17 17–76 9



Fotó: Lang Róbert