A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia átlövője, Nagy Laura a következő szezontól a német Bundesligában szereplő BSV Sach­sen Zwickau csapatához igazolt. A 190 centiméteres játékos, aki tagja volt a női ifjúsági válogatott 2019-ben Európa-bajnokságot nyert keretének, ebben a szezonban a NEKA NB I./B-ben ezüstérmes együttesében, illetve az ifjúsági bajnokságban is szerepelt.

Nagy Laura, akinek nagymamája Drezdában él, sikeresen szerepelt a próbajátékon, így szerződést ajánlott neki a németországi klub.



– Volt egy álmom, hogy külföldön kézilabdázhassak, ami most valóra is vált – nyilatkozta a neka.hu-n a játékos. – Februárban kaptam meghívást próbajátékra, akkor nagyon tetszettek az edzések, pár hét múlva jött egy üzenet, hogy szívesen folytatnák velem a munkát tovább. Szimpatikus volt az edző és a csapat is. Úgy gondolom, a fejlődésem szempontjából jó döntést hoztam.





Szabó Anna és Temesvári Gábor lett áprilisban a hónap akadémistája a NEKA-n. Az edzők döntése alapján a női ifjúsági és NB I./B-s csapat balszélsője, illetve a férfi NB I.-es együttes jobbátlövője érdemelte ki a legjobbnak járó elismerést. A választásnál általában nemcsak egy hónap, hanem akár egy hosszabb időszak teljesítményét is figyelembe veszik, mostani díjazottjaink pedig a mérkőzések mellett a tanulásban is kiemelkedőt nyújtanak. A sportszervásárlási utalványt Mocsai Tamás ügyvezető adta át a díjazottaknak.

Szabó Anna az élet minden területén igyekszik a maximumon teljesíteni, példaértékű a hozzáállása, legyen szó tanulásról, edzésmunkáról vagy a találkozókon nyújtott játékról, tájékoztatott a neka.hu. Nagyon jó csapatember, társai szeretik őt, és edzői is bíznak benne. Kiváló versenyző típus, téthelyzetben sem remeg meg a keze, hanem a kiélezett szituációkat is bátran elvállalja. Az ifjúsági válogatottban extrát nyújt, s a NEKA sikereiben is főszerepet vállalt.

Temesvári Gábor helyt áll a pályán és a pályán kívül is. Az akadémia NB I.-es csapatában tavasszal az egyik húzóemberré vált, védekezésben és támadásban egyaránt fontos szerepet játszik Sótonyi László együttesében. A sportolás mellett egyetemi tanulmányai során is igyekszik lelkiismeretesen felkészülni, edzésmunkája példaértékű lehet valamennyi akadémista számára.



Fölényes győzelemmel zárta a Baranya-Somogy megyei női bajnokságot a NEKA, amely már bajnokként lépett pályára Szentlőrincen. Ifj. Kiss Szilárd együttese az egész szezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtott, valamennyi mérkőzését megnyerte, a felsőházban pedig +234-es gól­aránnyal végzett az élen. A bogláriak jövőre az NB II.-ben szerepelhetnek.



Nagy lehetőség előtt áll Nagy Laura (piros mezben)

Fotó: Németh L.