Három napja Giro d’Italia-lázban ég egész Magyarország, május hatodikán startolt el a neves körverseny Budapestről. A harmadik napon izgatottan kelhettek fel a kaposváriak, hiszen a mezőny ezúttal Somogy megyeszékhelyéről startolt és egészen Balatonfüredig tekert 201 kilométert, keresztülhaladva Somogy megyén a 61-es főúton.

Már kora reggel állt a nagyszínpad a Kossuth téren, ahol a csapatok bemutatása zajlott egy órával a rajt előtt. A Fő utca és az Ady Endre sátraiban nyereményjátékkal várták az érdeklődőket, de kerékpársporttal kapcsolatos dolgokat és eszközöket is ki lehetett kipróbálni a szemerkélő esőtől megvédő ponyvák alatt. Napszemüveget, szurkolói eszközöket, girós tárgyakat lehetett bezsebelni, a főszponzor Kometa sátrában szalámikat és karkötőket kaphattak a lelkes érdeklődök. A rajt előtt egy órával szépen megtelt nézőkkel az autós forgalomtól természetesen gondosan lezárt belváros, végül több ezren drukkolták végig a csapatok rajtját.

Hangulatfelelősként a Giro d’Italia kabalaállata is jelen volt a fesztiválon és együtt táncolt a nagyszínpadon Péter Attila rendezvényszervezővel, aki a budapesti etapokat is kommentálta. Egy autós felvonulás és ajándékszórás után kezdődött el a csapatok bemutatása. Ahogyan felléptek a színpadra, a legnagyobb ovációt a három magyar versenyző, Peák Barnabás, Fetter Erik és Valter Attila kapta. Mindhárom magyar versenyző meghatottan magasztalta a kaposvári szurkolókat. Ám a többi versenyző sem maradt biztató taps és fütyülés nélkül. Nekivágva a harmadik magyar szakasznak, pontban fél egykor rajtolt el a mezőny Kaposvár szívéből. A versenyzők magukhoz képest komótosan indultak végig a városon, a megyeszékhely lelkes közönsége a városnévjelző tábla után is biztatta a Giro legjobbjait. Igaz, alig tizenkét perc múlva már Kaposújlakon voltak. A vidéki helyszíneken, Nagybajomban, Böhönyén is izgatott sorfallal várták a versenyzőket, mindenhol feltűntek a magyar zászlók a három hazai sprinter örömére.





Sportágválasztó fesztivált tartottak a ligetben

Vasárnap rendezték meg az első Kaposvári Sport és Művészeti Fesztivált a Városligetben, éppen a Giro d’Italia kaposvári rajtjának időpontjában. A bicikliseket egy nagykivetítőn is közvetítették a helyszínen. A résztvevők helyi sport- és művészeti egyesületekkel, intézményekkel ismerkedhettek meg, a vállalkozó szellemű fiatalok a különböző sportágakat is kipróbálhattak. A fesztiválon bemutatkoztak többek között a kaposvári úszók, birkózók, jégkorongozók, kosárlabdázók, röplabdázók és labdarúgók. – A röplabdát jöttünk népszerűsíteni erre a fesztiválra, a felnőtt csapat minden játékosa megjelenik a mai napon. Lehet tőlünk autogramkártyát kérni, és játszani is fogunk a lányokkal, akiknek van kedve röplabdázni – mondta Szpin Renáta, az MCM-Diamant liberója. Hozzátette: próbálnak minél több kislányt toborozni, illetve buzdítani arra, hogy Kaposváron röplabdázzon. A fesztivál teljes területe egy örökmozgó, sportos, kacagástól hangos ligetté változott vasárnap kora délután, rengeteg kis sportoló érkezett az egyesületekkel. A rendezvényen az áprilisban megrendezett budapesti birkózó Európa-bajnokságon aranyérmessé vált Fritsch Róbert is ott volt, aki kerekasztal-beszélgetést tartott az érdeklődőknek.



A dzsúdót is bemutatták a sportágválasztón

Szita Károly nyitotta meg a rendezvényt

Kaposváron a rajt után hagytak időt a fotókra

A rajt előtt volt idő egy kis táncra és mozgásra

Közben a városligetben felkészültek a kis dobosok is

