A the path sport management, illetve a lengyel Around the Sport újjáélesztette a Covid-járvány miatt félbeszakadt Balaton Trófeát, így Siófok nemcsak a tó, hanem az utánpótlásfutball fővárosa is volt az elmúlt napokban. A kétnapos rendezvényen a szervezők hat ország, negyven együttesének sportolóját, edzőjét látták vendégül a magyar tenger partján, ahol több mint ötszáz labdarúgó-palánta töltötte meg a Révész Géza utcai BFC Stadiont, illetve a Kilitin található Bozsik József-pályát.



– A mögöttünk hagyott két szűk esztendő miatt úgy gondolom, sok gyerek kiéhezett a sportra, a szórakozásra és a Balatonra – mondta Dudás Hunor, szervező, the path sport management ügyvezetője. – Már tavaly is felmerült, hogy belevágunk a torna megszervezésébe, de végül idén januárban döntöttük el végleg, hogy megvalósítjuk a terveinket. Sajnos a háború, illetve a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak nem kedveztek a szervezésnek, de úgy gondoltuk, tovább kell vinnünk a Balaton Trófeát. Ez be is igazolódott, látva a csillogó szempárokat. Ilyenkor jön rá az ember, hogy fontos a futball, de még annál is fontosabb az őszinte gyermekmosoly.



A szervezők a futball mellett a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektettek az ünnepélyes megnyitóval, illetve a mérkőzések utáni strandolásokkal. A torna egy igazán hiánypótló esemény, hiszen a kaposvári Ifjúsági Sportfesztivál Pécsre vitelével a megyében megszűntek a többnapos utánpótlás-labdarúgótornák. Remélhetőleg a szervezők életét a jövőben már nem keseríti meg egy újabb világjárvány, s a következő évben egy újabb nagyszabású rendezvénnyel öregbítik a somogyi sport hírnevét. Dudás Hunor elmondta, rengeteg pozitív visszajelzést kaptak, s már most több újító gondolattal a soron következő Balaton Trófea presztízsét tovább növelhetik.



A 2022-es Balaton Trófea dobogósai



U9-U10-es korosztály: 1. Siófoki Bányász, 2. Hegyvidék UFC, 3. Budai FC. A gólkirály: Holczer D. (Hegyvidék UFC). A legjobb kapus: Kovach B. (Budai FC).

U11-es korosztály: 1. Várda Labdarúgó Akadémia, 2. Champion SK Kijev A, 3. Siófoki Bányász. A gólkirály: Maksym P. (Champion SK Kijev A). A legjobb kapus: Halász E. (Várda LA).

U12-U13-as korosztály: 1. II. Kerület UFC, 2. Újpest FC, 3. Marosvásárhelyi SE. A gólkirályok: Paksai B. és Batu T. (Újpest FC). A legjobb kapus: Ferenczi A. (II. Kerület UFC).

U15-ös korosztály: 1. Illés Akadémia, 2. III. Kerületi TVE, 3. Ruch Lviv A. A gólkirály: Szakasics P. (Illés Akadémia). A legjobb kapus: Németh B. (Illés Akadémia).





Fotó: Németh András