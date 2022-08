Különleges bajnoki lesz egyrészt Mihalecz István sportigazgató személye miatt, aki épp Siófokról került a győriekhez, csak úgy, mint a labdarúgók közül Kiss Balázs, aki 2018 márciusa és 2022 májusa közt 114 alkalommal viselte a kék-sárga mezt, távozása nagy veszteség volt!

A Kisalföldről is érkezett azonban játékos a Balaton partjára a húsz éves Farkas Balázs Kesző személyében, aki ebben a szezonban mindössze hatvan percnyi játéklehetőséget kapott, azt is a harmadosztályban. Nem könnyű persze most bekerülni a zöld-fehér együttesbe, ugyanis a nyáron tucatnyi labdarúgót igazoltak, ráadásul többségét élvonalból, mint például Kovács Istvánt a Videotontól, vagy Babatit Mezőkövesdről. Farkasra visszatérve azért van másodosztályú rutinja, az előző két bajnokságban harminchat alakommal kapott lehetőséget, ebből tízszer kezdőként és három gólt szerzett. A meccs másik pikantériája, hogy Borza Attila masszőrnek ez lesz az ötszázadik tétmérkőzése! Megsüvegelendő, főleg annak tudatában, hogy súlyos szembetegséggel küzd, ám kitartással, akaraterővel sikerült megvalósítani a célját, hogy ennek a siófoki labdarúgó családnak tagja legyen.

– Tudatosan készültem erre a pályára, a betegségem miatt csak így tudtam a sport mellett maradni, nyugodtan mondhatom, az emberek segítése mellett a BFC Siófok volt a célom, amit sikerült elérnem – mondta a sokak által csak Boboként ismert masszőr, akit 2008-ban Horváth Károly kért fel első alkalommal a munkára, majd 2010-2015 közt volt egy kis szünet közte és a klub közt, ám azóta is a csapat mellet van. – Presztízs meccs lesz, már csak Mihalecz István személye miatt is, úgy gondolom szoros meccsen nyerni fogunk, ha számszerű eredményt kell mondanom, akkor 2-1 arányban!

Ez utóbbi egyébként a leggyakoribb eredmény a Győriektől, a legutóbbi két fordulóban ugyanilyen arányban kaptak ki, előbb otthon a Szegedtől, majd idegenben a Haladástól. Úgy tűnik hiába a sok igazolás, a védekezésük még nem állt össze, ami viszont épp a balatoniak erőssége. A támadójátékuk ellenben rendben van, hisz mindhárom eddigi összecsapásukon betaláltak, mindannyiszor az első félidőben, vagyis ebben a játékrészben különösen koncentrálni kell Krauszéknak. Az esélyek a Győr mellett szólnak, hisz hazai pályán játszanak és „mélyebb” játékoskerettel bírnak, mint a somogyiak, ami egy hétközi bajnokin általában döntő fontosságú.