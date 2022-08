Hétfőn délelőtt találkoztak újra egymással a Kaposvár Arénában a rekordbajnok Fino-Kaposvár játékosai. Az első közös tréningen részt vett az egyévnyi fővárosi kitérő után újra hazatért válogatott Kalmár Ákos, valamint a bolgár feladó, Nikolaj Mihajlov Manchev. Az együttes liberója és egyben csapatkapitánya, Bozóki Bence a válogatottal érdekelt, míg Hubicska Patriknak a lábát pár napja műtötték, ám amennyire lehet, ő is beszáll a kondiedzésekbe.

– Augusztus 21-en zárul majd a magyar férfiröplabda-válogatott Európa-bajnoki csoportselejtezője, így Bozóki Bence csak azután csatlakozik majd a többiekhez. Az amerikai Colin Randel Donisthorpe szeptember 22-én érkezik majd Kaposvárra, míg a kubai Tomas Alejandro Lescay Favier és Hernandez Hermes Quevedo (előbbi center, utóbbi légiós pedig ütő) átigazolása is folyamatban van – kezdte Víg Attila sportigazgató. – Három fronton is érdekeltek vagyunk: a hazai pontvadászatban és a Magyar Kupában kötelez bennünket a múlt, vagyis csak a döntő fogadható el tőlünk, s indulunk a CEV Kupában is. A klub pénzügyi helyzetéről elég legyen annyi: azon vagyunk és dolgozunk gőzerővel, hogy stabil lábakra helyezzük, vagyis a csapatnak csak a játékra kelljen koncentrálnia.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy a Fino-Kaposvárnak milyen dicső múltja van: szeretnénk folytatni az elődeink útját – folytatta az új szerb mester, Slobodan Prakljacsics. – A sikert sehol nem adják ingyen, azért kőkeményen meg kell küzdeni. Ha mindenki odateszi magát a pályán, akkor meg lesz az elvégzett munkának a gyümölcse: sikeresek és eredményesek leszünk. Az biztos, hogy a bajnoki nyitányig naponta két edzés vár a társaságra, a pontos felkészülési menetrend pedig – edzőmeccsek, felkészülési tornák – most áll össze.

Az új bajnoki évad elemzését az utánpótlást irányító Demeter György szavai zárták.

– A 2022/2023-as bajnoki szezonra az U20-as csapat három korosztályos válogatott játékosa is, nevezetesen Zarka Márton, Tóth Gábor és Eördögh Bálint is csatlakozik majd az ugyancsak utánpótlás-válogatott Fenyvesi Barnabás mellé – mondta az egykori aranykovács Demeter György. – Nem úgy kell ezt értelmezni, hogy a fiataloknak csak a vízhordó szerepe jut majd. Nagyon is vegyétek komolyan az új kihívásotokat, s mutassatok példát más társaitoknak is.

A szakmai stábban is történtek változások. A korábbi erőnléti edzőt, Csik Olivért a szerb Stevan Stamenkovics váltotta, a csapat fizioterapeutás segítője pedig az egykori élvonalbeli röplabdázó, Sitkey Mariann lett.

A Fino-Kaposvár október első napján mutatkozik majd be a tervek szerint 18 órakor a Kaposvár Arénában, amikor is a Bp. Kistext SE alakulatát fogadják majd.

A játékoskeret

Nikolaj Mihajlov Manchev (bolgár), Zarka Márton – feladók; Colin Randel Donisthorpe (amerikai), Tomas Alejandro Lescay Favier (kubai), Kalmár Ákos (12-szeres válogatott) – centerek; Bögöly Gábor (5-szörös válogatott), Hubicska Patrik (6-szoros válogatott), Iván Bence, Fenyvesi Barnabás, Tóth Gábor, Hernandez Hermes Quevedo (kubai) – ütők; Bozóki Bence (40-szeres válogatott), Eördögh Bálint – liberók.

Távoztak (8): Kiss Máté (2-szeres válogatott) – liberó (Vegyész RC Kazincbarcika); Garchet Hiago Antunes (brazil), Radovics Nedeljko (szerb) – feladók; José Sandoval Rosal (kubai), Moises Vasquez (venezuleai), Hamza Ouyachi (marokkói) – centerek; Marko Milovanovics (bosnyák), Ossama El Hazari (marokkói) – ütők.

Érkeznek (5): Nikolaj Mihajlov Manchev (bolgár) – feladó; Kalmár Ákos 12-szeres válogatott (Bp. Kistext SE), Colin Randel Donisthorpe (amerikai), Tomas Alejandro Lescay Favier (kubai) – centerek; Hernandez Hermes Quevedo (kubai) – ütő.

Az uránpótlásból kerültek fel (3): Zarka Márton – feladó; Tóth Gábor – ütő; Eördögh Bálint – liberó.

A szakmai stáb. Vezetőedző: Slobodan Prakljacsics (szerb). Másodedző: Demeter András György. Erőnléti edző: Stevan Stamenkovics (szerb).