A nap folyamán öt feladatot kellett teljesíteniük a versenyzőknek. Az első szám a söröshordó szám volt, itt minél többször kellett a vízből fej fölé emelni az alumíniumhordót. Szabó Ágnes, aki fekve nyomó Európa-bajnokságról érkezett, a többiekhez képest komoly előnyre tett szert a tizennyolc ismétlésével. A második feladat a kerékborítás volt, ahol minél rövidebb idő alatt kellett az embernagyságú traktorgumit négyszer átfordítani. Ezt nehezítette a talp alatti puha iszap is, amibe a kerék belesüppedve nehezen fogható volt. Kérdésünkre Felméri Anna elmondta, hogy számára is ez volt a legnehezebb feladat.

Forrás: Nemeth_Levente



Harmadszorra pedig egy nehéz golyót kellett egy perc alatt minél nagyobb ismétlésszámmal a levegőbe emelni. A negyedik feladat abból állt, hogy három bizonyos távolságban lévő hajlított csövet kellett elvinni és átdobni egy gát fölött. Mivel félig ez is a vízben volt, így elsőnek mindig kiborították belőle a vizet és az iszapot, majd ezután siettek a célhoz. Szabó Ágnes az első három versenyszámban komoly előnyre tett szert, így különösen bosszantó volt, amikor a negyedik versenyszámot fel kellett adnia, mert begörcsölt a vádlija. Elmondása szerint a folyamatos megerőltetések és a megfelelő nyújtás hiánya miatt elő szokott ez vele fordulni máskor is. Tud a problémáról és már hónapok óta dolgozik azon, hogy a jövőben ezt elkerülje. Felméri Anna számára, aki végül megnyerte az U70-es kategóriát, az utolsó feladat volt a legkönnyebb, ahol az állványra felhelyezett traktorkereket kellett megtartani minél hosszabb ideig. Szerinte ez a versenyszám csak mentálisan volt megerőltető.

Végül a két kategória eredményhirdetése következett. Az U70-ben versenyző hölgyek közül Felméry Anna győzött 15.5 ponttal, mögötte Mitykó Zsófia másfél pont lemaradásban, míg a dobogó harmadik fokára Csatlós Klaudia tudott fellépni 12.5 ponttal. Kincs Virág 8 ponttal lecsúszott a dobogóról. A +70-os kategóriát Szabó Ágnes nyerte tizenhét pont fölénnyel, míg Bordás Dorina 13.5 ponttal a második helyet vívta ki magának. Halász Veres Zsuzsanna 11.5 ponttal a harmadik, míg Lovas Mónika nyolc ponttal zárta a megmérettetést.

Sebestjén Jánost, a CESA elnökét a verseny végén kordonok bontása közben tudtuk elkapni pár szóra.

– A strongman és strongwoman alatt minden alkalommal más és más versenyszámokat rakunk össze a változatosság kedvéért, fontosnak érezzük, hogy a versenyzők is jól érezzék magukat és ne legyen sérülésveszély – fogalmazott Sebestjén János, hogy miért változtatnak minden alkalommal a versenyszámokon. Hozzátette, hogy a nyomós és cipelős gyakorlatok biztosan tetőtől talpig átmozgatták a lányokat.