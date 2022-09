Lejátszotta utolsó előkészületi mérkőzését, mely egyben első hazai edzőmeccsek volt a Kometa Kaposvári KK. A találkozóval Orosz László emléke előtt adózott a csapat, az ellenfél pedig a paksi Atomerőmű SE volt.

Már az első negyedben is jól látszott, milyen játékot vár el a csapattól Ivan Rudez vezetőedző; rengeteg mozgás, sok zárás és folyamatos labdajáratás. Ám az elején a támadás és a védekezés sem úgy működött, ahogy azt a horvát mester eltervezte, ezért kilencpontos ASE-vezetésnél időt kért. Megvoltak a figurák, a tiszta dobóhelyzetek, ám a befejezésekbe rendre hiba csúszott. Az első negyed utolsó momentuma Puska Bence nevéhez fűződött, a játékost hármasdobás közben faultolták, s mind a három büntetőt a helyére küldte.



A második etapban folyamatosan dolgozták le a hátrányunkat a somogyiak, Krnjajski Borisz kettő, Aris egy triplát vágott be, míg Puska Bence egy szép ziccer után volt eredményes, s máris csak egy volt közte. A következő percek azonban ismét az ASE-ről szóltak, így újfent magához rendelte csapatát Rudez mester. Hughes osztott ki egy méretes sapkát Grubornak és Taiwonak, majd egy 2+1-es akciót értékesített. Sajnos azonban ezután sem változott a játék képe, a vendégek pedig éltek a lehetőséggel és a félidőig tízpontos előnyre tettek szert.

A fordulás után Aris vállalt főszerepet; a dán válogatott kiválóan védekezett és a pontgyártásból is vastagon kivette a részét. Kiharcolt egy támadót Deon Edwinen, s Krnjajski trojkájával már egyenlő volt az állás. Nagy küzdelem zajlott a pályán, minden labdáért keményen meg kellett küzdeni, a felvonást Bogdán Benedek két büntetője zárta le, így döntetlenről vághattak neki az együttesek az utolsó tíz percnek.

A záróetap elején hamar ötegységnyi előnyt építettek ki a vendégek, Halmai Dániel megmozdulásai után talpra ugrottak a szurkolók és a kispad is; a csereként érkezett fiatal tehetség rögtön kiosztott egy asszisztot Hughesnak, utána kiharcolt egy 2+1-es akciót, ami már a hazaiak vezetését jelentette. Grubor hármasával, ötven másodperccel a vége előtt újra Csirke Ferenc társulata állt jobban, Aris és Garbric távolija is lecsorgott a gyűrűről, de így is maradt egy labda az egalizáláshoz, de nem tudott élni a lehetőséggel a házigazda. Így a vendég Atomerőmű SE nyerte a XI. MTOK Orosz László Emlékmérkőzést.

A legjobb kaposvári játékosnak járó díjat Krnjajski Borisz, a legjobb paksinak járót pedig Deon Edwin vette át. A hazaiaknál díjat kapott a legjobb fiatal kosárlabdázó is, név szerint Puska Bence.



Kometa Kaposvári KK–Atomerőmű SE 79–81 (18–25, 21–24, 24–14, 16–18) Kaposvár Aréna, 400 néző. V.: Farkas G., Farkas B., Koncsek B.. Kometa Kaposvári KK: Aris (16/12), Krnjajski (19/6), Puska B. (9), Gabric (5/3), Hughes (14). Csere: Hendlein (7), Paár (2), Bogdán B. (4), Antalics D. (-), Halmai D. (3). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. Atomerőmű SE: Deon (23/3), Frank (2), Grubor (15/9), Atkinson (19/9), Eilingsfeld (14). Csere: Pajor (-), Kovács Á. (4), Taiwo (4), Karosi (-). Vezetőedző: Csirke Ferenc. Másodedző: Szentendrei Áron.