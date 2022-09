Nincsenek a legjobb formájukban a balatoniak, a váci vereség alkalmával mindössze huszonkét találtra, pontosabban tizenkilenc akciógólra voltak képesek, majd saját közönségük előtt az újonc, a mezőny legfiatalabb játékoskeretével felálló NEKA ellen is alaposan megszenvedtek. Sok a hiányzó ez kétségtelen, ám minden nehézség ellenére azért ennél jobb rajtban reménykedtek a Balaton partján Uros Bregar edző eddigi eredményeit, illetve a nyári igazolási időszakot látva. A Győr elleni találkozó után szerencsére egy hosszabb, huszonnyolc napos bajnoki szünet következik, mely alatt lehetőség lesz rendezni a sorokat és remélhetőleg az FTC elleni következő hazai bajnokin már – a sérültek esetleges felépülésének is köszönhetően – egy komplettebb, gyorsabb, ötletesebb és harcosabb kézilabdát játszó Siófok fog visszatérni. A kisalföldi bajnokin az esélytelenek nyugalmával léphetnek pályára Janjusevicék a nyáron Haugstedet, Toftot, Grost és Brochot is szerződtető, ebben a szezonban a Kisvárdát (32-19), a Budaörsöt (33-24), az Érdet (35-22) már legyőző, majd legutóbb, vasárnap Ejsbergben Bajnokok Ligája csoportmeccset is nyerő (31-29) zöld-fehérek ellen. Míg a balatoniaknak tizenkét nap alatt ez a harmadik, addig az utóbbiaknak húsz nap alatt már az ötödik meccse lesz. Ambros Martin tanítványai nem csak játékban vannak, hanem remek formában is! Az esjbergi tréner, Jesper Jensen meg is jegyezte, hogy az idény ilyen korai szakaszában milyen rendkívül színvonalas meccset játszottak egymással.

A balatoniak azért nem nyeretlenek a győriekkel szemben, a Kiss Szilárd Sportcsarnokban már sikerült legyőzniük őket 2020 januárjában, ám saját közönségük előtt verhetetlenek a győriek a hazai pontvadászatban. A Fradinak sikerült utoljára nyerni ott vendégként hét éve, 2015 májusában Tomori (6) és Pena (11) tizenhét góljának is köszönhetően.