A nyár nem igazán a versenyzésről szólt a Dynamic Rally Teamnek, még augusztusban, a második Zeg Rally Show-n megmutatták a közönségnek az új Hyundai i20N Rally 2 autójukat, de mivel show-jellegű volt a rendezvény, nem számított bele semmilyen bajnokságba. Egy negyedik hellyel tértek haza Zala megyéből, majd várták a szeptembert, mely elég sűrűnek ígérkezett, mivel három verseny is bekerült a naptárukba.

– A bajnoki pontvadászatot Horvátországban, a 11. Karcher Kumrivec Rallyn folytattuk, már sokszor említettem, ez lett az egyik kedvenc helyszínünk az évek alatt – mondta Istovics Gergő. – Az idén is veretes mezőny sorakozott fel a rajtvonalhoz, rajtunk kívül még hetvennégy egység szerette volna gyarapítani a pontjainak a számát. Szlovénia, Ausztria, Horvátország, Bulgária – csak pár ország a teljesség igénye nélkül a résztvevők közül.

Ezen a versenyen mindig a dobogó a céljuk, s az idén sem volt ez másként, azonban az első nap, első szakaszán a dobogós álmaik majdnem szertefoszlottak.

– Amikor is egy bukkanós, szigorú kanyart nem igazán sikerült abszolválni, így egy óriási mentés után egyszer csak egy hétvégi ház kertjében, szőlőjében találtuk magunkat – avatott be a részletekbe a kaposvári versenyző. – Ez a hiba mindjárt vissza is vetett minket az értékelés nyolcadik, kilencedik helyére. A feladat adott volt, valahogy vissza kellett kapaszkodnunk az első három közé. Mivel a kis malőrben az autónk nem sérült, így meg is tudtuk kezdeni a felzárkózást és folyamatosan lépdeltünk előre a helyezésekben. Végig második időket tudtunk autózni az ötszörös szlovén bajnok Rok Turk barátunk mögött, a verseny végén aztán boldogan konstatáltuk, hogy sikerült elérni a céljainkat, és megszereztük az új autóval az első pódiumunkat, mely a második helyezést jelentette számunkra, a horvát értékelést pedig nagy csatában sikerült megszereznünk.

Nem sokat ülhettek a babérjaikon, az autó és a gumik szinte még ki sem hűltek, máris Pécsen volt jelenésük, hogy a hazai pályáikon ismét megméressék magunkat a Mediterrán Rally-n, mely a magyar bajnokság második, harmadik osztályának volt bajnoki futam.

– Mi a tesztkategóriában voltunk érdekeltek mint meghívottak – tette hozzá Istovics Gergő. – A magyar bajnokság legfelsőbb osztályából több komoly ellenfelet kaptunk: például Velenczei Ádám és Kausz Kristóf is ott volt a mezőnyben, így tudtuk, nem lesz egy sétagalopp a futam. Erre rátett még egy lapáttal, hogy a nevével ellentétben az időjárás inkább monszunra hajazott, mint mediterrán vidékre, de izgatottan vártuk így is a versenyt, mert ilyen körülmények között nem volt még alkalmunk a Hyundai-t kipróbálni.

Két nap alatt kilenc szakasz volt a penzum, de egy etapot törölni kellett a szervezőknek a mostoha időjárási viszonyok miatt.

– Nagyon jó beállításaink voltak esőre, és végig jó tempót tudtunk menni, melynek eredményeként ismét egy abszolút második hellyel gazdagodtunk, így egy héten belül a második dobogót ünnepelhettük Pécsen – összegzett a kaposvári navigátor –, boldogan és jó érzésekkel fejeztük be ezt a versenyt is.

A jövő hétvégén Porecs felé veszi az irányt a Kovács Anti, Istovics Gergő alkotta Dynamic Rally Team versenyzőpárosa, a verseny a legkedvesebb helyszíneink egyike, ahol sikerült már többször is dobogón pezsgőzniük, sőt volt, hogy a legtetején.

– Az idén sem adjuk alább, jó lenne a két második hely után egy győzelmet is behúzni – hangsúlyozta –, de ehhez az ellenfeleknek is biztos lesz pár szava, de rajtunk nem múlik, mi nyomjuk majd a gázt.