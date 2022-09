Csütörtökön 36 ország részvételével elrajtolt el a portugáliai Ponte de Limában az ICF maraton világbajnokság, melyre friss korosztályos Európa-bajnokként utazott Szerafin Zsófia. A nemzetközi szövetség minden idők legerősebb világbajnokságaként harangozta be az eseményt, melynek nyitónapján a Kaposvári Vízügyi SC tehetsége az ifjúságiak K-1-es, 19 kilométeres futamában állt rajthoz. A futamban nagyot csatázott egymással a két magyar lány, Horváth Kata és Szerafin Zsófia, akik hamar elszakadtak a mezőnytől, így korán biztossá vált, hogy kettejük közül kerül majd ki a világbajnok. Időnként helyet cseréltek az élen, de a végén Horváth Kata ért be előbb, akinek Szerafin még a hajóban egy nagy öleléssel gratulált. Érdekesség, hogy ezt a számot egy évvel ezelőtt Kata testvére Maja nyerte, így családban maradt a világbajnoki cím.

A kaposvári sportolónak így is jár a gratuláció, illetve az elismerés, hiszen első éves ifistaként ebben az évben Európa-bajnoki címet szerzett, most pedig világbajnoki ezüstérmesnek is mondhatja már magát. Ezek a tények is azt bizonyítják, hogy Faludy András vezetőedző irányításával remek szakmai munka folyik a Kaposvári Vízügyi SC desedai csónakházában, illetve azt is, hogy Zsófi előtt szép jövő áll a maraton szakágban.

Eredmények Ifjúsági lány K-1 19 km:

1. Horváth Kata 1:36:23.11

2. Szerafin Zsófia 1:36:31.97

3. Saskia Hockly (RSA) 1:37:28.61