A klub arra kérte a szurkolókat, hogy, aki teheti, gumilabdával a kezében érkezzen a meccsre, melyeket a kezdés előtt be is dobtak a medencébe. Az összegyűjtött labdákat a kaposvári óvodákba fogják eljuttatni a Kaposvári VK felnőtt csapatának játékosai. A klub emellett ingyenes belépéssel is kedveskedett a szurkolóknak.