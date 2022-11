Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszói is kitettek magukért a Szerencsejáték Zrt. Rövidpályás Országos Bajnokságon, hiszen számos egyéni csúcsot döntve többször is A döntőbe kerültek, ahol az ország legjobbjaival ugrottak medencébe.

– Az előzetes elvárásoknak megfelelve egy nagyon pozitív rövidpályás országos bajnokságon vagyunk túl – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Az eredmények időben és helyezésben is jól alakultak a felnőtt és a korosztályos úszóink részéről, így a negyedik nap végén nagyon jó szájízzel távozhattunk az uszodából.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola két ezüstérmet gyűjtött, melyek Halmai Petra nevéhez fűződnek. A mellúszó száz és kétszáz méteren is felállhatott a dobogó második fokára.

– Petra Amerikában tanult, de szeptember óta tartósan itthon tartózkodik – tudtuk meg Virovecz Richárdtól. – Emiatt csak rövid ideje vagyunk igazi edző-tanítvány páros, így még az összeszokás hónapjainál tartunk. Petra nagyon-nagyon mély gödörből jött ki lelkileg és testileg egyaránt. Még az út elején járunk. Készítettünk egy fejlődési útvonalat, amit követni szeretnénk. Meglepő, hogy jóval jobb időeredményeket értünk el, mint amire előzetesen számítottam. A két ezüstéremmel elégedett és bizakodó vagyok, bár előzetesen is két érmet szerettem volna. Ötven méteren a harmadiktól a nyolcadik helyezésig bármi lehetett volna, a negyedik hellyel szerencsésen jöttünk ki belőle a futamból, hiszen volt már olyan, hogy Petra csak a hatodik lett.

Sós Csaba, a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya a KASI két növendékét, Kováts Alexet és Kakuk Koppány Zétát is külön kiemelte az országos bajnokság után.

– Mindketten nagyon-nagy tehetségek – hangsúlyozta Virovecz Richárd. – Alexnek a hét elején, testnevelés órán megsérült a bokája, a második napon azonban így is medencébe ugrott, s váltóban egy egyéni csúcsot úszott, amivel negyedikek lettünk. A harmadik napon viszont látszott, hogy nem fog menni számára ez a verseny, így nem tudta megmutatni, hogy valójában mire képes. Koppány egy évjáratos országos csúcsot úszott 1:53:05-el, de a 4x200-as férfi gyorsváltóban, 1:48 volt a részideje, ami félelmetes eredmény. Ez országos csúcs lenne az idősebb korosztályokban is. Úgy gondolom, hogy a nagyágyúknak is fel kell kötniük a gatyájukat, mert Koppány jön. Rajtuk kívül kiemelném még Harsányi Mátyást is, aki stabilan versenyzett, első éves ifiként meglepetés döntőket úszott, 100 és 200 gyorson, a legnépesebb volt a mezőnyben. Hárman nagy kincsei a kaposvári úszásnak.

A felnőtt rövidpályás országos bajnokság eredményeiből kiindulva a decemberi, Szegeden megrendezésre kerülő korosztályos rövidpályás országos bajnokságról biztos, hogy számos éremmel térnek majd haza a kaposváriak.

– Bizakodó vagyok a korosztályos országos bajnoksággal kapcsolatosan, nemcsak a három említett fiú miatt – tette hozzá Virovecz Richárd. – A szegedi versenyen tiszta korosztályokat indítanak, bízom benne, hogy lesznek meglepetésembereink, akik még soha nem szereztek érmet országos bajnokságon. Az edzői gárdával abban reménykedünk, hogy utolsó nekifutásra sokan szereznek érmet.