– Szeretnék köszönetet mondani a kormánynak, mert 77 uszodát megmentett – mondta Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. – Úszni tudunk, de kell valamiféle mentőöv, amit megkaptunk, így fennmaradunk a víz tetején. – Örömteli ez, mert az elmúlt tíz év befektetései, az új létesítmények, a világversenyek akár kárba is veszhettek volna. Az Úszó Nemzet Programban Kaposváron vesz részt a legtöbb gyermek. Olyan kapacitáshiány alakult ki, melyet kezelni kellett, a megoldást pedig egy platform jelentette, mely három és fél méter széles és állítható magasságú.

– Több mint egy évtizede fogalmazódott meg az az idea Kaposváron, hogy szeretnénk, ha minden kisgyermek megtanulna úszni – elevenítette fel Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Ez jó a nekik, a szülőknek és nekünk is, hiszen tudjuk, egészséges gyermekek nőnek fel ebben a városban. 2011-et írtunk, amikor először, tanórai keretek között, az általános iskolák első osztályosai beugrottak a medencébe. Egy évre rá valamennyi elsős és másodikos követte őket, majd egy esztendő múlva az óvodai nagycsoportosok is. Elkezdtünk egy olyan munkát, aminek az lett az eredménye, hogy két év alatt biztonsággal le tudtak úszni egy hosszot a gyerekek. Boldog voltam, amikor elindult az Úszó Nemzet Program, melynek első jelentkezője talán Kaposvár volt. Ezernyolcszáz-harmincegy gyermek – tizenhat oktatóval – minden nap itt úszik.

– Nagyon nehéz most a helyezte az uszodafenntartó városoknak, az energiaválság, a háborús infláció olyan helyzetet teremtett, melyben nagyon nehéz működtetni és fenntartani a sportlétesítményeket, köztük az uszodákat is – tette hozzá Szita Károly. – Köszönöm Schmidt Ádám államtitkárnak, hogy nem hagyja egyedül a nyitva tartott uszodákat és az állam segítséget nyújt a fenntartásban, december 31-ig bruttó 73 millió forintot kaptunk ahhoz, hogy könnyebb legyen a fenntartás, s nem csupán a versenyúszók, a vízilabdázók miatt, hanem mert így nem sérült az Úszó Nemzet Program. Remélem, hogy január elsejétől is segítséget kapunk, azért, hogy működtetni tudjuk azt a rendszert, amit az évek alatt felépítettünk.