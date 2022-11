Sok hibával tarkított bajnoki volt, amit jól jelez, hogy a hetedik percben Bohus Beáta, a tizenkettedikben pedig Elek Gábor is magához rendelte tanítványait. A hatvan percet összesen negyvenöt labdavesztés – eladott labda, technikai hiba – színesítette, melyből huszonhat az első játékrészben esett. A negyvenötből huszonhét a balatoniaké volt...

A kezdéstől a Fradi dominált, ám négygólos hátrányban (1–5) Bohus Bea időkérése után rendezték soraikat az akadémisták (5–6), így Elek Gábor is kikérte első idejét, ám huszonöt percig nem tudtak meglépni ellenfelüktől (9–11). Ekkor jött egy tizenhét és fél perces gólcsend Kellermannéktól, melyet Csata tört meg, ám ekkora már tizenkét gól lett a hátrányuk (10–22), ami a lefújásra tizenötre duzzadt.

Ez lett a bogláriak legnagyobb arányú veresége a szezonban, akik a győri tizennégy gólosat múlták felül. Ott azonban dobni tudtak húszat, most azonban megálltak tizenhatnál. Igaz, ezúttal nem akadt olyan vezér, mint a kisalföldiek otthonában Uhrin, aki akkor nyolcig jutott! A Fradi ellen Kellermann volt a legjobb hattal, az elsőben és a másodikban szerzett három–három góljával mindkét félidőben csapata legeredményesebbje tudott lenni. A szünet után Horváth Petra is betalált háromszor, ám utóbbin és Kellermannon kívül mindössze Csata volt még képes gólt elérni, egyet.

A nagyarányú vereség és a harmincegy kapott találat ellenére is dicsérhető a balatoniak kapusa, Wéninger Alexa, aki tizennégy védéssel zárta ezt a bajnokit, melyen a Fradi Janurik, Bíró párosa összesen tizenhárom labdát fogott.

K&H női kézilabda liga – 6. forduló

NEKA – FTC-Rail Cargo Hungaria 16–31 (9–13)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 500 néző. Vezette: Őri Erika, Pozdena Erika

NEKA: Wéninger – Gém 1, Ferenczy 1, Kellermann 6, Juhász K., Varga E. 2 (1), Szabó A. 1. Csere: Zaj (kapus), Kovalcsik B., Szabó L. 1, Uhrin, Csata 1, Horváth P. 3, Molnár D., Zsembery. Vezetőedző: Bohus Beáta

FTC-Rail Cargo Hungaria: Janurik – Malestein 6 (1), Klujber 2 (1), Lekics, Cvijics 3, Bölk 2, Márton 2. Csere: Bíró B. (kapus), Tomori, Kisfaludy 2, Hársfalvi 2, Kukely A. 5 (2), Papp D. 2, Stolle 1, Szöllősi-Zácsik 2, Szucsánszki 2. Vezetőedző: Elek Gábor

Kiállítások: 2 perc (–), illetve 2 perc (2 perc)

Hétméteresek: 2/1 (1/1), illetve 4/4 (2/2)

MESTERMÉRLEG

Bohus Beáta:

Nyilván a BL-szereplő Fradi ellen a fiatal csapatunktól nem lehetett csodákat várni. Az első félidő kimondottan tetszett, majd a második játékrészre elfogytunk.

Elek Gábor: