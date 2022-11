Az őszi utolsó fordulót rendezték a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban, bár még több elmaradt meccset be kell még pótolni ahhoz, hogy kiegyenesedjen a tabella.

Rangadó várt a Nagyatádra, mely a Kadarkút KSK együttesét látta vendégül, végül Papp Zoltán vezetőedző társulata az első félidőben eldöntötte a három bajnoki pont sorsát, hiszen a szünetben már 3–1-re vezettek.

Nagy meglepetést okozott az ősszel brillírozó Tabi VSC, hiszen lenullázta a Balatonkeresztúrt. Ladiszla Krisztián csapata mindkét játékrészben két-két gólt lőtt a Balaton-partiak kapujába.

A legnagyobb meglepetést talán a Somogysárd okozta, mely az újonc, ám kiválóan szereplő Kaposfüred SC-t látta vendégül. Az első félidő hajrájában Házi Ádám a 45. percben vezetéshez is juttatta a füredieket, igaz a házigazda több nagy lehetőséget is elpuskázott. A fordulás után Baranyai Dániel révén egyenlítettek a hazaiak, akik a hetvenhetedikben emberhátrányba kerültek. Ám ennek ellenére is ki tudták harcolni a győzelmet, Ellis Samuel Ato a 82. percben szerezte a diadalt jelentő találatot.



Fotós: Lang Róbert



Toponár SE–Juta SE 3–1 (1–0)

Toponár. V.: Károli M.

Toponár SE: Zarka Á. – Neubauer M., Pető T., Kovács P. (Muretics M. a 76. percben), Ivusza G., Fila G., Decsi R. (Rupa I. a 83. percben), Fila J., Ivusza T. (Baranyai D. a 71. percben), Miklós D. (Kabelács D. a 71. percben), Gelencsér G. Vezetőedző: Ivusza Gábor.

Juta SE: Mayer D. – Sallai B., Lukács B. (Jovánczai Á. a 74. percben), Márton Cs. (Guzmics G. a 78. percben), Sólyom G., Varga D., Zentai A., Keresztes F., Balogh Á. (Jovánczai P. az 59. percben), Epstein S., Trimmel P. (Mozsgai G. az 54. percben). Vezetőedző: Tóth Norbert.

Gólszerzők: Decsi R. a 21. percben, Fila G. az 59. percben, Ivusza G. a 70. percben, illetve Mozsgai G. a 89. percben.

Sárga lap: Pető T. a 78. percben.

Balatoni Vasas SE–Nagybajomi AC 0–3 (0–2)

Siófok. V.: Posza Zs.

Balatoni Vasas SE: Bagi B. – Oyedeji E., Kálazi T., Füleki Zs. (Beke A. a 69. percben), Tóth R. (Ács P. a 73. percben), Szarka L., Schütz D., Ezeagu Ikechukwu S., Polgár B., Illés D., Nagy Sz. Vezetőedző: Vida András.

Nagybajomi AC: Czeferner R. – Ács-Gergely G., Gergulás F. (Varga A. a 81. percben), Márton A., Weimann R. (Ribarics R. a 78. percben), Horváth P., Kiss J. (Iványi Ö. a 73. percben), Miskovics P., Simon R., Vető Á. (György Zs. a 85. percben), Androsics A. Vezetőedző: Horváth Péter.

Gólszerzők: Kiss J. a 10. percben, Weimann R. a 17. percben, Gergulás F. a 63. percben.

Sárga lap: Polgár B. a 2. percben, Ezeagu Ikechukwu S., Oyedeji E. a 76. percben, illetve Miskovics P. a 4. percben, Ribarics R. a 85. percben, Varga A. a 87. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas SE–Nagybajomi AC 1–0.

Nagyatádi FC–Kadarkút KSK 4–1 (3–1)

Nagyatád. V.: Hegyi A.

Nagyatádi FC: Imrei R. – Juhász D. (Csikós Á. a 86. percben), Molnár D. (Mózsi M. a 86. percben), Jerkovic M., Horváth P. (Patak B. a 75. percben), Nikolic V., Vrban N., Fazekas Á., Koósz Á., Pákai G., Dekanics M. Vezetőedző: Papp Zoltán.

Kadarkút KSK: Strublics J. – Simon R., Jakabfi M., Komáromi M., Ferenczi M., Orsós V. (Pandur Á. a 60. percben), Albrecht B., Horváth M., Iván D. (Horváth R. a 36. percben), Kovács K., Németh D. (Balogh Á. az 56. percben). Vezetőedző: Pandur Ádám.

Gólszerzők: Jerkovic M. 2 (az 1. percben, a 11. percben, Nikolic V. a 23. percben, Dekanics M. a 71. percben – büntetőből, illetve Kovács K. a 32. percben.

Kiállítva: Balogh Cs. a 71. percben a kispadról.

Sárga lap: Imrei R. a 30. percben, Vrban N. a 39. percben, illetve Albrecht B. az 56. percben, Simon R. a 64. percben..

Segesdi SE–Marcali VFC 0–5 (0–2)

Segesdi SE: Vass J. – Balogh B., Mázik L., Prokli G., Kiss B., Kuti I., Ruppert B., Ámon B., Nagy A., Keresztény G., Balogh B. Vezetőedző: Nagy Attila.

Marcali VFC: Korcsog B. – Pap M., Garai F., Laki-Molnár O., Szántó Zs. (Mészáros D. a 70. percben), Balogh L., Klotz Á., Szabó D., Kovács B., Varga B., Bradics T. Vezetőedző: Bőzsöny János.

Gólszerzők: Klotz Á. a 23. percben, Balogh L. a 32. percben, Bradics T. 2 (a 82. percben, a 83. percben), Mészáros D. a 89. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Segesdi SE–Marcali VFC 3–4.

Tabi VSC–Balatonkeresztúr SK 4–0 (2–0)

Tab. V.: Tóth B.

Tabi VSC: Horváth J. – Szabó Á., Kaveczki B., Ladiszlai K., Réder F. (Naász B. a 65. percben), Kiss G., Németh D., Kispál P., Vida A., Tábori T., Tábori B. (Magas V. a 70. percben). Vezetőedző: Ladiszlai Krisztián.

Balatonkeresztúr SK: Egyed B. – Bojtor B., Bartha M., Horváth M., Gelencsér A. (Slezák D. a 76. percben), Papp K., Városi G. (Slezák B. a szünetben), Lajtai B. (Bogdán T. a szünetben), Bakos P. (Horváth D. a szünetben), Kozma M., Nagy P. Vezetőedző: Keszei Ferenc.

Gólszerzők: Tábori T. 2 (a 21. percben, a 89. percben), Tábori B. a 34. percben, Vida A. a 69. percben – büntetőből.

Sárga lap: Tábori B. a 27. percben, Kiss G. az 55. percben, illetve Bakos P. a 19. percben, Városi G. a 44. percben, Horváth M. az 59. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Tabi VSC–Balatonkeresztúr SK 2–6.

Somogysárdi SE–Kaposfüred SC 2–1 (0–1)

Somogysárd. V.: Cservölgyi.

Somogysárdi SE: Képíró K. – Nagy Z., Páger B., Baranyai D., Ato (Orsós P. a 87. percben), Nagy A., Fehérvári T., csertán Z., Herzsenyák Á., Halász R., Horváth R. (Németh N. az 51. percben). Vezetőedző: Weimann Gábor.

Kaposfüred SC: Czebei Á. – Csiszár T. (Hornyák D. a szünetben), Károli Gy., Dervalits S., Sipos A., Belovics D., Szántó B. (Sárközi K. a 76. percben), Tóth T., Balog A., Kovács R., Házi Á. (Makai M. a 76. percben). Vezetőedző: Pál Gábor.

Gólszerzők: Baranyai D. a 69. percben, Ato a 82. percben, illetve Házi Á. a 45. percben.

Sárga lap: Halász R. a 29. percben, Herzsenyák Á. a 60. percben, Nagy Z. a 77. percben, illetve Szántó B. a 27. percben, Csiszár T. a 28. percben, Károli Gy. a 64. percben, Belovics D. a 73. percben, Balog A. a 77. percben.

Kiállítva: Páger B. a 77. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárdi SE–Kaposfüred SC 0–3.

Öreglaki Medosz SE–Csurgói TK 1–1 (1–1)

Öreglak. V.: Nagy J.

Öreglaki Medosz SE: Fazekas K. – Virágh D., Kollár M., Kovács K., Hilcz J., Niklai D., Valkó T., Kovács T., Izsó A., Virágh K., Virágh L. Vezetőedző: Kovács Károly.

Csurgói TK: László Á. – Papp B., Papp M., Csatlós D. (Beke B. a 29. percben), Fenyvesi Sz., Holoda M., Boros T., Keszthelyi B., Györgyfalvi K., Antal D. (Tóth Cs. a 72. percben), Pati M. (Gyémánt Zs. a 87. percben).

Gólszerzők: Virágh K. a 14. percben, illetve Boros T. a 10. percben.

Kiállítva: Virágh D. az 54. percben.

Sárga lap: Virágh K. a 42. percben, Hilcz J. az 57. percben, Valkó T. az 59. percben, Virágh L. a 66. percben, illetve Papp M. a 28. percben, Pati M. a 61. percben, Beke B. a 66. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Öreglaki Medosz SE–Csurgói TK 4–1.