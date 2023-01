– Nemrég ünnepelték fennállásuk 20. évfordulóját.

– Kétezer környékén a végét járta a kaposvári judóport: félő volt, hogy teljesen eltűnik – kezdte Böröcz Zsolt vezetőedző. – 2002-ben azért kezdtünk dolgozni, hogy megerősödjön ez a sportág. Akkor mintegy 20-an, 25-en látogattuk a judóedzéseket. Jártuk az iskolákat, gyerekeket toboroztunk, s egy múlva már közel száz új tanfolyamos kis judósunk volt. 2003-ban csatlakozott hozzám Kéki Márton. 2009-ben – akkor már másfélszázan jártak az edzésekre – a város védőernyője alá kerültünk, azaz a Kaposvári Sportiskola szakosztálya lettünk. 2016-ban aztán újabb nagy történelmi lépéshez értünk. A város és az országos szövetség összefogásával megépült a Kaposvári judo Csarnok, az ország egyik legszebb judo-létesítménye, amely regionális központként is műsödik. Az energiaválság miatt pár hónapja átköltöztünk ideglenes otthonunkba, az RG-csarnokba, s továbbra is teljes létszámmal üzemelünk. A sikereknek részese volt Pilbauer István, Illés Anikó és Magyar Mónika is. Pilbauer István és Illés Anikó az ovis korúak, míg Magyar Mónika a diák korosztályú versenyzők felkészítésében jeleskedett.

Fotók: Lang Róbert

– A két évtized alatt hány bajnoki címet ünnepelhettek?

– Több mint száz, összesen 107 alkalommal, amelyeken 36-an osztoztak. A „házi” csúcstartónk Boros Bence, aki 12 alkalommal lép(het)ett fel a dobogó legtetejére a különköző országios bajnokágokon. Hegedüs Botond és Morapitiye Sunil hét, Kozma Ákos hat, míg Sipos Babett, Fábos Kristóf és Schneider Barnabás öt bajnoki címet könyvelhetett el.

– A legnagyobb sikerek?

– Ha szigorúan az eredményeket vesszük alapul, akkor Demeter Bendegúz 2013-as pozsonyi U23-as Európa-bajnokságon szerzett bronza, illetve Kárpáti Emese Montenegróban az ifjúsági EB-en elért harmadik helye. Amúgy pontosan tucatnyi sportolónk az ifi,a junior és a felnőtt Európa Kupa-fordulókban 30-nál is több medált (öt arany és tíz ezüst mellett még 17 bronzot) gyűjtöttek a versenyzőink, s számos további értékes helyezést könyvelhettek még el. Mindenképpen meg kell említeni Boros Bence páratlan teljesítményét is, aki most ugyan „csak” második lett a felnőtt OB-n, de előtte zsinórban négyszer nyerte meg az országos bajnokságot. Boros Bence és Naji Dávid tagja a „Párizs '24” nevű felnőtt judóválogatottnak.

– Sikeres esztendőt zár(hatot)t 2022-ben is a szülinapos Kaposvári Judo Klub, illetve az utánpótlását biztosító Kaposvári Sportközpont és Sportiskola.

– Tizenhárom alkalommal állhattak dobogóra a versenyzőink tavaly a korosztályos országos bajnokságonon. Három sportolónk nevét vésték aranyba: a diák „C” korcsoportban a 30 kg-os Máté Albert, a diák „A” korcsoportban a 32 kg-os Máté Márton, a serdülő „B” korosztályban pedig a 33 kg-os súlycsoportban indult Máté Márton feszíthetett büszkén a dobogó legtetején. Szintén hárman térhettek haza ezüst-, heten pedig bronzéremmel, s további 13 pontot érő helyezést könyvelhettünk el.

– Hány aranyat gyűjtöttek be az országos diákolimpiai döntőkben?

– Pontosan kétszer annyit, mint az országos bajnokságokon. A diák „C ”-ben az egyaránt 30 kg-os Zeqo Hanna és Máté Albert, valamint az 55 kg-os Horváth Levente, a diák „A-ban a 32 kg-os Máté Márton és a 60 kg-os Kreka Gergely, továbbá az ifjúságiaknál a XX kg-os Koller Balázs.