A KSI elleni, igen meglepő ponthullajtás után a fővárosban folytatja sűrű bajnoki programját a Kaposvári VK. A somogyi pólósoktól a következő szombat-szerda ritmusban hatalmas bravúr lenne a pontszerzés, hiszen előbb a tabella ötödik helyén álló Honvédhoz utaznak, majd fogadják a negyedik Szolnoki Dózsát. A kaposváriak a 2011/2012-es szezon óta tartó OB I.-es tagságuk alatt még nem tudták legyőzni a korábbi Bajnokok Ligája győztes, többszörös magyar bajnok és kupagyőztes Honvédot, de több alkalommal is igen szoros csatára tudták kényszeríteni a fővárosiakat, s ezúttal is ez a somogyiak célja. Ebből pedig akár egy meglepetés is kisülhet.

– Elsősorban a regeneráción van a hangsúly, hiszen sűrűn követik egymást a mérkőzések – fogalmazott Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Sajnos a sérülések és a betegségek nem kerülnek el minket, de ehhez kell alkalmazkodnunk. A KSI elleni döntetlen nem jött jól, de nem szabad szétesnünk, menni kell tovább, hiszen sok mérkőzés van még hátra. Bízom benne, hogy a játékosok érzik ennek a súlyát. Sajnos a szezonon és a mérkőzésen belül is vannak hullámvölgyeink, amiket kezelnünk kell. Fizikálisan nem lehet probléma, fejben kell rendbe rakni a dolgokat. Úgy megyünk a Honvédhoz, hogy megpróbálunk mindent megtenni a győzelemért.

A Kaposvári VK a tabella nyolcadik, míg a Honvéd az ötödik helyről várja a szombat estét. A fővárosiak sorozatban két rangadón is begyűjtötték a három pontot, előbb Egerben tudtak nyerni egy góllal, majd hazai medencében kettővel győzték le a Szolnoki Dózsát, így jó előjelekkel várják a kaposváriak elleni összecsapást. Szívós Márton tanítványai ráadásul a két csapat legutóbbi összecsapásán is győztesen hagyták el a játékteret, igaz ehhez minden tudásukra szükség volt, hiszen a KVK az első negyedben öt-egyre vezetett, de végül három góllal kikapott.