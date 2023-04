Két szezon után távozik és Komlón folytatja pályafutását Matko Rotim. A horvát beálló a Budakalásztól érkezett Csurgóra. Tavaly az Európa Ligában is pályára lépett a somogyiakkal, összesen pedig 51 mérkőzésen 119 gólt ért el eddig a csurgói színekben.

Szintén két idény után távozik a korábban a magyar válogatottban is pályára lépő Tóth Ádám. Az annak idején Dabasról igazolt jobbszélső eddig 49 alkalommal lépett pályára a klubbal, ezeken a találkozókon pedig 91 alkalommal volt eredményes.

Szeitl László csapatkapitány, Szeitl Erik súlyos sérülésekor érkezett Csurgóra a tavalyi szezon közepén. Azóta összesen 31 bajnoki és Magyar Kupa találkozón lépett pályára az együttessel.

Rok Skol egy évad után távozik. A szlovén irányító Ausztriából érkezett, 20 bajnoki mérkőzés mellett két Magyar Kupa találkozón lépett pályára a csapattal.

Az idei szezonban kettős játékengedéllyel Ajkán is szereplő Konyicsák Tamás is távozik. Szintén két idényt töltött Csurgón harmadik számú kapusként, de több mérkőzésen is fontos védésekkel segítette a felnőtt együttest az élvonalban.