Nem a legjobb előjelekkel várta Fino-Kaposvár a kedd esti fővárosi fellépést. A magasra nyúlt kubai légiós, Lescay Favier Tomas Alejandro a meccs előtt lebetegedett, így az amerikai Donisthorpe Colin Randel került be a kezdő csapatba. A házigazda Pénzügyőrnél viszont Dávid Csanád visszakerült a kezdőbe, míg Tordai Ábel Zsolt egy másodpercet sem töltött a pályán.

Bár a vendég Fino-Kaposvár szerezte a harmadik elődöntő első pontját, mégis a házigazda fővárosiak léptek el (9–3), A nyitó játszma második felében sikerült utolérni a Pénzügyőrt (17–17, majd 18–18), ám a szüntelen felzárkózási kísérletek felőrölték a vendég somogyiak erejét. Már ekkor is meglehetősen feszült és igencsak tüzes volt a hangulat. Ekkor Kovács Zoltán, Kiss Dániel és Dávid Csanád ontotta a pontokat– utóbbi egyébként rendre át is szólt a kaposváriaknak –, akikkel a túloldalon egyedül csak Baróti Árpád próbálta tartani a lépést.

A második játékrészben is a Fino szerezte az első ponto(ka)t, de a Pénzügyőr gyorsan fordított. Hubicska Patrik pályára küldése remek húzásnak bizonyult. A játszma második felében megint hatalmasat küzdött a kaposvári alakulat, ám ekkor a sípmesterek léptek elő főszereplővé. Egy hálóról lecsorgó, igencsak vitatható labdát – már ünnepeltek a Fino játékosai... – Mezőffy Zsolt Tibor első számú játékvezető a hazaiak javára ítélte meg a pontot. Elszabadultak az indulatok a pályán, a hálónál egymást lökdösték a két együttes játékosai. Ebből is mi jöttük ki rosszabbul: a két karmester, Lubos Bartunek és Magyar Bálint piros lapot kapott, majd pár másodperccel később a szerb mester, Szlobodan Prakljacsics számára is villant a piros színű kártya. Ez újabb büntetőpontot jelentett, vagyis ahelyett, hogy mi kaptunk volna pontokat, ehelyett tőlünk vettek el... Ezt a felvonást végül hatalmas adok-kapok végén húzták be a házigazdák, de ehhez nagyon kellettek a sporik is.

A harmadik, utolsó játékrészben is nagyrészt a hazaiak irányították a mérkőzést, de a szett második felében többször is volt rá példa, hogy nálunk volt az (egy pontos) előny. A hajrá egyértelműen a bajnoki címvédő és kupagyőztes Pénzügyőré volt; a folyamatos felzárkózás szép lassan felőrölte az erőnket. A kedd esti, egy híján 80 perces ütközet két főszereplője egyértelműen a korábban Kaposváron is megfordult Kovács Zoltán és Baróti Árpád volt: előbbi kerek 20, utóbbi pedig 17 pontot hozott össze csapatának.

Amiben viszont feltétlenül javulni kell a vasárnap esti negyedik összecsapásra, az a nyitások hatékonysága. Ha jól számoltam, a vendég Fino-Kaposvár 13-at rontott, míg a házigazda Pénzügyőr nagyjából fele ennyit. Nincs más, hazai pályán, a Kaposvár Arénában kell kiharcolni a döntőt!

Bp. Pénzügyőr SE–Fino-Kaposvár 3–0 (20, 23, 20)

Budapest, Pénzügyőr Kőér utcai sportcsarnoka, 400 néző. Vezette: Mezőffy, Bátkai-Katona.

Bp. Pénzügyőr SE: Magyar B. (1), Kiss D. (10), Nascimento (10), Kovács Z. (20), Dávid Cs. (11), Rása (7). Csere: Bruno (liberó), Majoros B. (–). Vezetőedző: Jókay Zoltán. Edző: Gazsi Péter.

Fino-Kaposvár: Bartunek (2), Quevedo (5), Iván B. (6), Baróti (17), Bögöly (7), Donisthorpe (5). Csere: Bozóki (liberó), Hubicska (2), Tóth K. (–), Tóth G. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 0–1, 5–1, 9–3, 10–6, 15–11, 16–15, 17–17, 18–18, 20–18, 24–19, 25–20 (24 perc).

2. játszma: 2–3, 7–3, 10–7, 15–10, 15–13, 18–17, 19–19, 20–20, 24–22, 25–23 (30 perc).

3. játszma: 5–4, 7–7, 10–9, 10–11, 15–14, 17–16, 20–16, 24–19, 25–20 (25 perc).

A másik elődöntőben:

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn 2–3 (–20, 18, 23, –25, –10)

Az egyik fél három győzelméig tartó elődöntőben a Fino-Kaposvár és az újonc Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn vezet 2–1 arányban. A (sorsdöntö) negyedik ütközetet Kaposváron, illetve Székesfehérváron rendezik a hétvégén.