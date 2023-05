Krnjajski Borisz ugyan vállalta a játékot, ám ezúttal Tomislav Gabric hiányzott a meccskeretből sérülés miatt. Így a jegyzőkönyvbe két tizenhétéves, ám felnőttigazolással is rendelkezett játékos, Fehérvári Csegő és Yake Matthew került be.

Ahogy az előző meccseken, úgy ezúttal is alaposan kitett magáért mindenki, aki pályára lépett a kaposvári csapatban. Ráadásul értékes tapasztalattal gazdagodtak a fiatalok az összecsapáson. Hajduk Attila Dominik, Halmai Dániel több mint tizenhárom, Szőke Bálint tizenhét, Puska Bence közel huszonnégy, míg Paár Márk majd’ huszonnyolc percet töltött a pályán. Sőt újoncot is avattak a somogyiak, hiszen Fehérvári Csegő élete első felnőttmeccsén jutott szóhoz.



Paár Márk ismét kiválóan játszott

Fotó: Lang Róbert



Az alaposan felforgatott és megfiatalított együttes ismét bizonyította, senkitől és semmitől sem riad meg, hiszen mindössze öt ponttal kapott ki a négy légióssal felállt Szegedtől, úgy, hogy mindössze a harmadik negyedet veszítette el, az első kettőt megnyerte, az utolsó pedig döntetlen lett és az idegenben dobott 89 pont megsüvegelendő…

Puska Bence 16 (14 VAL), Paár Márk 14 (16 VAL), Szőke Bálint 6 ponttal zárt, Bogdán Benedek dupla, duplát ért el: 12 egységet tett a közösbe és 10 lepattanót kaparintott meg. Krnjajski Borisz és Michael Hughes is alaposan kitett magáért, nekik is nagy szerepük volt abban, hogy partiban voltunk a sokkal esélyesebb Tisza-partiakkal.

Naturtex-SZTE-Szedeák–Kometa Kaposvári KK 94–89 (19–23, 24–25, 28–18, 23–23)

Szeged. V.: Fodor Attila, Rácz Zsolt Róbert, Gál János.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington (29/6), Person (6/6), Polányi (-), Nicholson (15), Bognár K. (15). Csere: Kerpel-Fronius (-), Carter (14), Balogh S. (5/3), Filipovic S. (7), Kovács 3/3. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski B. (17/3), Halmai D. (1), Paár (14/6), Puska B. (16/6), Hughes (21). Csere: Bogdán B. (12), Fehérvári Cs. (-), Hajduk A. D. (2), Szőke Bálint (6/6). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

Kipontozódott: Puska B.