Isiah Brown, De'Sean Parsons és Sebastian Aris nélkül – mindhárom játékossal közös megegyezéssel bontott szerződést a klub – utazott el a kaposvári csapat Oroszlányban, ráadásul a sérüléssel bajlódó Hendlein Roland ugyan átöltözött, de nem tudott pályára lépni. A hazaiak kiváló formában voltak, hiszen a playoutban eddig mindössze egyszer kaptak ki, a legutóbbi fordulóban hosszabbítás után szenvedtek vereséget Szegeden. A somogyiak kezdőötösében Puska Bence mellett, ezúttal a fiatal Paár Márknak szavazott bizalmat Szőke Balázs vezetőedző.



Fotó: Lang Róbert



A mérkőzés első három percében nem hibázott dobást a házigazda, három triplát és két duplát értékesítettek, a túloldalon négyen is feliratkoztak a pontszerzők listájára, így nem alakult ki nagyobb különbség. Dimitrijevics kintijével már tíz volt közte, ám Michael Hughes triplájával és Halmai Dániel ziccerével felzárkóztak a vendégek, akik végül háromra csökkentették a hátrányukat az első negyed végére. A folytatás nagy csatát hozott, a somogyiak szigorítottak védekezésükön és folyamatosan ott loholtak ellenfelük nyakán, s Paár Márk távolijával ki is egyenlítettek. Ezután ritmust tudtak váltani a hazaiakés újra elléptek, így a lehető legjobbkor jött Paár Márk hármas. Bogdán Benedek hanyag eleganciával szolgálta ki Hughest, aki így könnyen zsákolhatott. A félidő hajrája ismét az oroszlányiaké volt, a nagyszünetben 57–45 állt az eredményjelzőn.

A második játékrész elején hosszas, majd háromperces kaposvári gólcsendet tört meg Krnjajski Borisz két büntetője, majd egy labdaszerzés után, Tomislav Gabric dobhatott ziccert. Előbb Hughes, utána Halmai is értékesített két-két büntetőt, mely után újra látótávolságba kerültek (69–63) a Komárom-Esztergom vármegyeiek, sőt folyamatosan csökkent a különbség a felek között és végül 77–71-ről vághattak neki a zárószakasznak.

A negyedi etapot Hughes hatalmas zsákolása vezette fel, Puska Bence a sarokból vágott be egy trojkát, jött is Simon Petrov időkérése. Óriási harc dúlt a pályán, Bogdán Benedek büntetőivel már csak kettő volt közte, Ruják azonban a hazaiak szempontjából a lehető legjobbkor emelt be egy távolit. A hajrában mindent megtettek a Kometa kosarasai, hogy ledolgozzák a hátrányukat, a Lions azonban már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Bár kikaptak a kaposváriak Oroszlányban, de minden dicséretet megérdemeltek. Egy pillanatra sem adták fel, küzdöttek, hajtottak, mentek előre a végső dudaszóig. Ki kellett emelni a két fiatal, Paár Márk és Halmai Dániel kiemelkedő teljesítményét, az irányító hat pontot szerzett és remek védekezésével sok borsot tört ellenfél orra alá. Paár 14 egységet tett a közösbe, s abszolút nem ijedt meg akkor sem, ha két-három védő között kellett megoldania egy-egy éles szituációt. A mérkőzés krónikájához tartozott, hogy a 2005-ös születésű Antalics Dániel is pályára került, s két pontot dobott.

MVM-OSE Lions–Kometa Kaposvári KK 97–86 (28–25, 29–20, 20–26, 20–15)

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok. V.: Benczur Tamás, Makrai Márton, Sörlei Attila.

MVM-OSE Lions: Dimitrijevics (23/9), Szabadfi (8/6), Barnjak (15/3), Werner (-), Calloway (21/9). Csere: Illés M. (-), Dorogi G. (5/3), Ruják A. (7/3), Krestinin (7), Carev (4), Henry (7), Mucza T. (-). Vezetőedző: Simon Petrov, edző: Fodor Ármin.

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski (20/6), Paár M. (14/6), Puska B. (8/6), Gabric (9/3), Hughes (23/3). Csere: Halmai D. (6), Bogdán B. (4), Antalics (2). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.