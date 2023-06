Bár már vége a bajnokságoknak, mégis élettel, egészen pontosan gyerekekkel és edzőkkel telt meg a Körcsarnok, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola ugyanis – immáron hagyományosan – kosárlabdatábort rendezett.

– Az idei táborunkra, mely immáron már a nyolcadik alkalom, közel száz gyerek érkezett – fogalmazott Czipó Gabriella táborvezető. – Hét szakedző irányításával dolgoznak a gyerekek, akik a kosárlabda mindent területéről kapnak egy kis információt. Azok is, akik még sohasem fogtak a kezükbe labdát, s természetesen a már régebb óta sportolók is. Alapvetően délelőtt mindig két edzésblokkot szervezünk, aztán jön egy kis pihenő, délután pedig az irányított játék. Természetesen, akik nagyon elfáradtak vagy mást szeretnének csinálni, van lehetőségük pingpongozni, de focizhatnak is. A csütörtök minden esztendőben a sztárvendégekről, illetve a Virágfürdőről szól. Lehetőleg kaposvári vonatkozású példaképeket szoktunk hívni, az idén Filipovity Pétert és Bogdán Benedeket kértük fel. A program egy kötetlen beszélgetéssel indul, majd a gyerekek kérdezhetnek is.



Csaknem száz gyerek vesz részt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabdatáborában.

Fotó: Lang Róbert



– Akik már összeszokottak, s egy csapatban is játszanak, az ő egyéni fejlesztésükre sokkal nagyobb lehetőség nyílik, hiszen az edzőik már ismerik őket – tette hozzá Czipó Gabriella. – Akik még nem fogtak a kezükbe kosárlabdát, ők pedig bepillantást nyerhettek abba, miről szól ez a sportág. Akik ellátogatnak a táborba, közülük többen a következő szezont már a Kasi kosárlabda-szakosztályában kezdik el.

Bogdán Benedeknek több szempontból sem ismeretlen „terep” a kosárlabdatábor. – Résztvevőként és segítőként is nagyon szerettem itt lenni – nyilatkozta a Kometa Kaposvári KK sajátnevelésű játékosa. – Alapból van türelmem a gyerekekhez, akiknek óriási élményt jelent, hogy itt lehetnek, egy hetet kosarazhatnak, kikapcsolódhatnak, új barátságokat köthetnek.

A sportoló nem lazsál nyáron sem, készül a következő szezonra. – A bajnokság vége után pihentem pár hetet, de már elkezdtem edzeni, szinte mindennap kondizok, amikor pedig lehetőség van rá és eljutok egy terembe, akkor a labda is előkerül.