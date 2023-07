A 2019-ben megkezdett sormintát folytathatta vasárnap este a magyar junior leányválogatott, amely százszázalékos mérleggel verekedte be magát a romániai U19-es Európa-bajnokság döntőjébe. A szakágban a legidősebb korosztályos csapat négy évvel ezelőtt a hollandok, 2021-ben pedig az oroszok együttesét verte a fináléban, az idei kiírás utolsó mérkőzésén pedig a dánokat kellett legyőzni, hogy sorozatban harmadjára is a magyar lányok nyakába kerüljön az aranyérem. Jó ómen volt, hogy az északiakat a középdöntőben egyszer már felülmúlták, ráadásul nem is akárhogyan, 41–23-ra, ám abból a mérkőzésből nagy hiba lett volna kiindulni az összecsapás előtt.

Döntőhöz méltó izgalmak és szoros küzdelem jellemezte az első, bő negyedórát: az első találatra több mint két percet kellett várni, a dánok köszöntek be, amire egyből jött a magyar válasz. Ment az adok-kapok, sokszor változott az előnyben lévő csapat kiléte, egygólosnál nagyobb különbséget azonban sokáig nem lehetett feljegyezni. A félidő közepe azonban az északiaké volt, akik tizenegy perc alatt 7–2-őt futottak, és magabiztos előnybe kerültek a játékrész hajrája előtt (10–14). Bár Varga Emília sorban értékesítette a heteseket, közelebb csak minimálisan sikerült férkőzni a szünet előtt (14–17); a játék számos elemében javulnia kellett a magyar lányoknak, hogy megmaradjon esély a győzelemre.

A szünetben minden jel szerint sikerült rendeznie Szilágyi Zoltán szövetségi edzőnek a sorokat – mintha egy új válogatott futott volna ki a pályára. Kevesebb mint hat perc alatt máris egálnak lehetett örülni, Szabó Anna talált be a gyors megindulása után. Egy perccel már Simon Petra ünnepelte a gólját, ezzel együtt a vezetés megszerzését, innentől pedig nem volt megállás: a negyvenedik percben négy-, az ötvenedikben kilencgólosra duzzadt a fór, teljesen állva hagyták a magyarok a dánokat, akiken a tizenegy gólig jutó, igaz, azt húsz kísérletből elérő Scaglione sem tudott segíteni. Zaj Klára fontos pillanatokban tudott védeni, Simon Petra és Csíkos Luca is nyolc találatig jutott, Varga Emília pedig meg sem állt tizenegyig – a 9/9-es hetesmérlegére igazán büszke lehet, egyszer sem remegett meg a keze.

A vége 35–26 lett, így sorozatban harmadjára nyerte meg a junior leány kézilabda Európa-bajnokságot a magyar válogatott. A torna legjobb csapatába Zaj Klára és Simon Petra is bekerült, utóbbi a legjobb irányítónak és az MVP-nek járó címet is elnyerte.

Női U19-es Európa-bajnokság, döntő

Magyarország–Dánia 35–26 (14–17)

Pitesti, vezette: Jovic, Arnautovic.

Magyarország: Imre, Zaj (kapusok), Csernyánszki 1, Csíkos 8, Farkas 2, Gém, Kostyó, Kovalcsik, Kövér, Makó, Panyi, Papp, Simon 8, Szabó A. 3, Szabó L. 2, Varga 11 (9). Szövetségi edző: Szilágyi Zoltán.

Dánia: Kaysen, Rasmussen (kapusok), Bang 1, Götzsche 3, Hansen, Ibranovic, Johansen 3, Larsen 4, Laursen 1, Lund, Nielsen 1, Poulsen, Scaglione 11 (1), Seeberg, Thestrup, Vestergaard 2. Szövetségi edző: Flemming Dam Larsen.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 10/9, illetve 1/1.