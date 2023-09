Nem lesz könnyű menet a gyirmóti, hiába állnak kieső helyen, hogy itt tartanak a kisalföldiek, azt annak köszönhetik, hogy ebben a szezonban már négy olyan bajnokijuk is volt, melyen előnyben voltak, mégsem nyertek! Hazai pályán pedig kifejezetten jól megy nekik, nyolc pontjukból hatot ott szereztek, csak a listavezető ETO FC Győrtől kaptak ki a nyitó fordulóban. Nem a legjobb hír a balatoniaknak, hogy eddig mind az öt ellenfelüknek betaláltak az Alcufer Stadionban! Miként az sem, hogy úgy tűnik, sikeres volt az edzőváltás is, hisz a héten Csizmadia Csabát váltó Tamási Zsolttal nyerni tudtak az FC Ajka ellen, a csereként beálló Madarász duplájával. Némi "szerencse" is kellett persze ehhez a sikerhez, hisz egy emberhátrányban játszó Ajka ellen tudták fordítani, vagyis azt kijelenteni, hogy kijöttek a gödörből talán még túlzás.



Egy biztos, nem "sebezhetetlenek", az eddigi kilenc bajnokiból csak egy Pécsi MFC ellenit tudtak lehozni nullára, a többi nyolcon pedig kaptak tizenhármat! Dragan Vukmir együttesénél mindössze négy – PMFC, BVSC–Zugló, Credobus Mosonmagyaróvár, FC Ajka – klub szerzett kevesebb gólt a másodosztályban, ez 90 perc most lehetőséget kínál újabb találat(ok) elérésére! Remélhetőleg sikerül kihasználni a hazai védekezés hibáit, ám a sikerhez az is kell, hogy a belső védőjét, Vékony Viktort sérülés miatt elveszítő balatoniak védekezés is jól működjön. Nincs szerencséje védőivel Vukmir edzőnek, hisz előbb jött Varga, aztán Vágó, most pedig Vékony sérülése és még csak szeptember van... Ez lesz mindkét együttesnek a harmadik bajnokija egy hét alatt, döntő lehet fizikálisan, mentálisan ki bírja jobban ezt a kilencven percet, akik remélhetőleg a siófokiak lesznek.