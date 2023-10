Az elmúlt öt kiírásban román bajnoki címet szerző, hazájában egyeduralkodóvá váló CSM Arcada Galati 2017 és 2019 után, története során harmadszor hódított el a Szuperkupát. A Kolozsvártól délre, Balázsfalván megrendezett összecsapáson a magyar válogatott ütőjátékosa, Gergye Roland tizenhat ponttal együttese második legeredményesebbjeként zárt.

CSM Arcada Galati–SCM Craiova 3–0 (25–19, 25–23, 25–17)

– Teltház előtt léptünk parkettre, a mérkőzés atmoszférája tökéletes volt. Az első pillanattól az utolsóig uralni tudtuk a játékot, pontosan követve azt a taktikát, amit előzetesen megbeszéltünk – fogalmazott óriási mosollyal és aranyéremmel a nyakában az immáron tíz esztendeje légióskodó Gergye Roland. – Külföldi pályafutásom során már rég megtapasztaltam, hogyan illeszkedjek be különböző együttesekbe. Az új csapattársakkal minden a legnagyobb rendben, bár az edzések kimondottan hosszúak és kihívást jelentenek a számomra a különösen sok ugrás miatt. Harmincéves kor felett ez már nem mindig egyszerű, de eddig a szervezetem jól reagál a terhelésre és összességében jól érzem magam.

Fotó: CSM Arcada Galati

– Korábban is játszottam már szuperkupa döntőt, Franciaországban egy szoros, 3–2-es mérkőzésen maradtunk alul a Párizzsal. Igaz, hogy most egy másik országban, de végre sikerült megszerezni egy ilyen trófeát is, ami különösen fontos számomra, és előkelő helyet kap majd a polcomon – zárta értékelését a 30 éves, kaposvári nevelésű Gergye, aki korábban játszott a lengyel, a görög, a török, a szlovén, a német és a francia élvonalban is.

Ahogyan a Fino Kaposvár, úgy az Arcada Galati is a CEV Bajnokok Ligája első selejtezőkörében csatlakozik a legrangosabb sorozat mezőnyéhez. A román bajnok Spanyolországba, a Kanári-szigetekre utazik, ahol előbb a házigazda Guaguas Las Palmas, majd a horvát Mladost Zagreb ellen lép pályára. A IV-es csoport selejtezőmérkőzéseit október 24-én és 25-én rendezik.