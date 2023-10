Bogdán Benedek felépült sérüléséből és a Szombathely ellen visszatért, viszont a Pécs elleni győztes bajnoki legjobbja, Ronald Jackson deréksérülés miatt nem léphetett pályára a címvédő otthonában. A ponterős amerikai légiós hiányát meg is érezte a Kaposvári KK, mely mindössze egyetlen egy negyeden át tudott lőtávolságon belül maradni. A Szombathely a félidőben már tizennégy ponttal vezetett, az utolsó játékrészt pedig már harminchárom pontos különbséggel kezdték meg a felek.

Falco KC Szombathely–Kometa Kaposvári KK 103–66 (23–20, 25–14, 30–11, 25–21)

Szombathely, Arena Savaria V.: Györffy P., Balog Gy., Szilágyi B.

Kaposvár: D. Jackson 4, Paár M. 8/6, Abell 14/3, Fazekas 6, Koprivica 22 Csere: Antalics D., Puska B. 3/3, Halmai D. 2, Krnjajski B. 1, Bogdán B. 2, Szőke Bálint 4, Hajduk A. Vezetőedző: Váradi Kornél.

Szombathely: Pot 16/6, Tanoh Dez A. 7, Benke Sz. 3/3, Tiby 10/6, Keller Á. 4. Csere: Pongó M. 12/6, Perl Z. 15, Barac 4, Kovács B. 7/3, Jordano 8/6, Krivacevic 17, Verasztó P. Vezetőedző: Milos Konakov.

Kipontozódott: Tanoh Dez A. (a 40. percben) Pongó M. (a 39. percben).

Mestermérleg

Milos Konakov : – Nagyon örülök annak, ahogy elkezdtük a meccset. Fizikálisak voltunk és jól védekeztünk, ez megadta a ritmust a támadáshoz. Eddig ez volt a legjobb összecsapásunk, ami érthető, mert mérkőzésről mérkőzésre épülnek be az új játékosok. A cserék is jól szálltak ma be, új energiát adtak a csapatnak. Szedtünk 50 lepattanót és kiosztottunk 30 gólpasszt, azt hiszem ezzel minden edző elégedett lehet. Jól küzdöttünk és mindenkinek volt hozzáadott értéke a mérkőzéshez.

Váradi Kornél : – A Falco nagyon jó ritmusban játszott, gratulálok a győzelmükhöz. Talán most teljesítettek a legjobban, ami érthető, hiszen közeledik számukra a BL-rajt. Milos jól forgatta a csapatát, gyakorlatilag minden csere új energiát hozott a pályára. Nálunk ezúttal is foghíjas volt a keret, de annak örülök, hogy aki sérülésből tért vissza, az jól szállt be. Harcolunk tovább, és dolgozunk a következő győzelemért.

A Kaposvári KK október 21-én, a bajnokságban eddig nyeretlen Atomerőmű SE vendégeként javíthat. A találkozót az M4 Sport 19.45-től élőben közvetíti.