Pár évvel ezelőtt még a dobogós helyezésék eldöntéséről szólt a Rákóczi–Érd rangadó a harmadosztályban, ezúttal viszont a középmezőnyben csatáztak egymással a felek, hiszen a somogyiak a hatodik, míg a Pest vármegyeiek a hetedik helyen álltak a fordulót megelőzően. A zöld-fehér rangadóra a kaposváriak mestere, Horváth Rudolf kényszerűségből változtatott csapatán, hiszen a középpálya egyik motorja, a midig sok labdát szerző Alessio Mazzonetto az előző körben begyűjtötte ötödik sárga lapját, így helyette Pintér Máté kapott lehetőséget a kezdőcsapatban, illetve visszatért a sérülését követően Pusztai Dániel is.

Az elmúlt napok esőzése miatt igen mély talaj várta a feleket, melyen egyik csapat sem találta igazán önmagát, emiatt rengeteg hiba jellemezte az első negyed órát, ennek ellenére is két gólt szerzett a Rákóczi. A kaposváriak vezetéséhez igaz, kellett némi szerencse is, ugyanis Horváth Balázs lapos középre gurításánál elcsúszott Babinszky Bence, de így is mindenkit megelőzve, estében tudott a kapu közepébe gurítani (0–1). Öt perccel később pedig Ekker Milán vette be az érdi kaput, tizennyolc méterről, szabadrúgásból (0–2). A kétgólos előnybe kerülő somogyiak a folytatásban nyugodtan futballoztak, s Bíró Dominik révén könnyedén növelhették volna a vezetésüket is, hiszen az érdiek teljesen veszélytelenül futballoztak.

A második játékrészben a Rákóczi szerette volna lezárni a találkozót, a kapuja elé szegezte a hazaiakat, de nem jött az újabb gól, így az Érd kijött a szorításból, s átvette a meccs irányítását. Ez helyzetekben is megmutatkozott, azonban Monori Norbert lövésénél Horváth Fábián jól zárta a szöget. A következő nagy lehetőségét viszont már gólra váltotta az Érdi VSE: Göblyös Dániel tizenhatméteres átlövését Horváth Fábián nagy bravúrral tolta a kapufára, de ezt követően Monori Norbert fél méterről a kapuba tuszkolta a labdát (1–2). A szépítés felpörgette a hazaiakat, akik egyre nagyobb helyzeteket dolgoztak ki, de Kürti Zsolt átlövését újabb bravúrral védte Horváth Fábián, majd Monori Norbert közelről mellé gurított, amivel az utolsó puskaporukat is ellőtték.

A Rákóczi így megnyerte a zöld-fehér rangadót, s ezzel együtt leszakította magáról az Érdet.

Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 1–2 (0–2)

Érd, 120 néző. V.: Horváth P. (Halmai K., Végh M.).

Érdi VSE: Kertész F. – Szabó R., Morvai, Fülöp N., Németh G. – Horváth B., Göblyös – Kertész B. (Juhász B., a 63. percben), Kincses (Kürti, a 79. percben), Farkas B. – Monori. Vezetőedző: Ebedli Zoltán.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Gál M., Heil, Harsányi, Pusztai – Babinszky (Hampuk, a 87. percben), Pintér M., Szederkényi, Gál, Horváth B. – Ekker (N. Mazzonetto, a 83. percben), Bíró D. (Mayer M., a 78. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Monori (a 73. percben), illetve Babinszky (a 11. percben), Ekker (a 16. percben).

Sárga lap: Kertész B. (a 60. percben), Morvai (a 65. percben), illetve Babinszky (a 82. percben), Mayer M. (a 93. percben).