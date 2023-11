A kedd esti fővárosi találkozóról is hiányzott a sérült kubai légiós Quevedo Hernández Hermes és a saját nevelésű Laczó Bálint. A másik kubai, Lescay Favier Tomas Alejandro viszont újra a kezdő csapatban kapott helyett, míg az orosz Stepan Novoselov a cserepadon foglalt helyet.

A nyitó játszma kétségkívül Baróti Árpádé volt, aki csak ekkor kerek tíz pontot szerzett; pontosan annyit, mint a csapattársai együttvéve. Végig a Fino irányította a mérkőzést, a házigazda MAFC-BME egyre csak zárkózott. A szett felénél, 13–13-nál fogták be kaposvári ellenfelüket, s bár a folytatásban még többször is egyenlítettek, a vezetést azonban soha nem tudták átvenni. A játékrész végén még ugyan egyetlen pontnyire feljöttek (22–23), de végül a vendég somogyiak ünnepelhettek.

Baróti aztán ott folytatta, ahol az előző játszmában befejezte: ami labdát csak kapott, azt kíméletlenül pontra váltotta. Ebben a szettben is a Fino Kaposvár akarata érvényesült a pályán, s most már magabiztos különbséggel húzta be a második felvonást.

A harmadik, egyben az utolsó játékrész is egyértelműen a somogyiaké volt. Bár az elején kétszer is vezetett a házigazda MAFC-BME (2–1, majd 3–2), ezután szép lassan kezdett kinyílni az a bizonyos olló. Végül is a Fino Kaposvár társulata 68 perc alatt hozta Budapesten a kötelezőt.

Folytatás pénteken 18 órakor a Kaposvár Arénában a jó formában lévő Debreceni EAC ellen, amely jótékony célú lesz. A jövő héten szerdán szintén 18 órakor és ugyancsak hazai pályán a Fino Kaposvár bemutatkozik a CEV Kupában is, ahol a svájci Chenois Geneve lesz az ellenfél.